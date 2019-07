„Pe principiu cine împarte parte îşi face, dacă ai pile, ai acces gratis la concert. Hai să aflăm cine sunt neruşinaţii care au profitat de accesul în Parlament ca să vadă un concert de pe peluza parlamentului. Am văzut cu toţii pozele şi filmuleţele cu angajaţii parlamentului care au venit la Parlament deşi duminica este zi nelucrătoare. Motivul? Au vrut să vadă concertul Bon Jovi dintr-un loc premium şi fără să plătească un leu. Că doar nu au pile degeaba. În contextul în care un bilet pe aceeaşi peluză costa între 600 şi 2.500 de lei, sute de oportunişti au profitat de sistemul de cunoştinţe şi au intrat pe la intrările oficiale ale diverselor instituţii de stat”, a scris Claudiu Năsui, marţi, pe Facebook.

Acesta a adăugat că „piloşii” s-au asigurat că au un loc în faţă, în vreme ce alţi oameni au plătit bilete la concert.

„Ei sunt cei pe care îi plătim din taxele şi impozitele noastre. Au până când şi pensie specială. De ce? Pentru că pot. Pentru că lumea se împarte în contribuabili care plătesc taxe şi impozite de le vine rău, şi şmecheri care au pensii speciale şi acces gratuit la concerte. Nu numai atât, dar se pare că acest lucru a fost şi premeditat: când organizatorii au încercat să închirieze prin contract şi acest spaţiu, cererea le-a fost respinsă imediat, fără un motiv explicit. Practic, piloşii s-au asigurat că au loc în faţă, în timp ce oamenii de rând au plătit bilete, cum este şi cinstit să o facă”, a explicat Năsui.

Deputatul USR a precizat că în cele trei interpelări a cerut să ştie ce decizie a Biroului permanent a permis accesul în Parlament, cine era pe lista persoanelor care au intra acolo şi care a fost motivul invocat de aceştia pentru li se face intrarea.

„Astăzi (marţi - n.r.) am trimis trei interpelări pentru a afla cine a profitat de acest spaţiu: una la Camera Deputaţilor, una la Senat şi una la CCR, având în vedere că ei sunt cei care trebuie să aprobe accesul oricui nu are legitimaţie, prin liste trimise în prealabil. Astfel, vom afla şi noi cine sunt cei care cunosc pe cine trebuie. Am pus trei întrebări. Care e hotărârea de Birou permanent prin care s-a stabilt acel acces, care e lista persoanelor care au intrat şi, mai ales, care a fost motivul invocat pentru a veni într-o duminică după-masă la muncă. Martorii au spus că în general, maşinile erau de Giurgiu şi Teleorman, dar şi de Olt, Argeş şi Bucureşti. Odată cu răspunsul oficial, vom afla mai concret cine pe ce filieră a venit. România piloşilor este o Românie în care, dacă eşti corect, ai de pierdut. E timpul să stopăm acest tip de mentalitate, iar cei responsabili să plătească, măcar cu obrazul”, a conchis Claudiu Năsui.

Sute de oameni ar fi urmărit gratuit din curtea Palatului Parlamentului concertul trupei americane Bon Jovi, care a avut loc duminică seară, în Piaţa Constituţiei, potrivit unor imagini difuzate pe reţelele de socializare online. Concertul susţinut duminică seară de trupa Bon Jovi a încheiat segmentul european al turneului de promovare pentru albumul „This House is Not For Sale”.