S. Ioan, de 46 de ani, din Ocna Mureş, a fost condamnat la 15 ani şi 4 luni de închisoare aplicată pentru viol şi lipsire de libertate, scrie adevărul.ro. Actualmente, bărbatul se află închis la Penitenciarul Aiud.



Condamnatul a executat aproape 13 ani din pedeapsă şi a introdus pe rolul Judecătoriei Aiud o acţiune civilă prin care cere daune de 1.000 euro lunar pentru munca depusă în intervalul 12 iunie 2012 - 30 octombrie 2017.



„În fapt, reclamantul a arătat că, a suferit un accident de muncă, respectiv şi-a rupt piciorul, fiind în continuare folosit la muncă în aceste condiţii. Mai susţine că a mai fost folosit şi la construirea altor construcţii, primind 47 de recompense, acumulând 638 zile câştig. Precizează că este nemulţumit, întrucât a fost amânat 6 luni, apoi a fost transferat în Penitenciarul Deva unde comisia i-a mai dat un an de amânare, motiv pentru care solicită să fie despăgubit şi de către Penitenciarul Deva cu suma de 1.000 de lei/zi pe perioada de la care a fost amânat. Menţionează că, are o caracterizare foarte bună, a fost recompensat, a participat la cursuri şi concursuri tematice”, se precizează în conţinutul deciziei de la Judecătoria Aiud, prin care cauza a fost transmisă la Tribunalul Alba.



„Raportat la circumstanţele personale ale deţinutului, instanţa nu are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate. Instanţa a procedat la analizarea comportamentului condamnatului de la începerea executării pedepsei privative de libertate, pe tot parcursul deţinerii, luând în considerare elementele constante în comportamentul persoanei private de libertate. Instanţa şi-a format convingerea pe baza documentelor transmise de către comisia pentru liberare condiţionată, dar şi prin ascultarea condamnatului prezent la soluţionarea cererii de liberare condiţionată. Având în vedere constatările făcute de personalul care a lucrat cu condamnatul în îndeplinirea Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, precum şi concluziile procesului – verbal întocmit de comisia pentru liberare condiţionată, potrivit cărora persoana condamnată a săvârşit o faptă de o gravitate ridicată, are antecedentele penale şi un rest de pedeapsă mare rămas de executat, a depus eforturi relativ reduse în vederea reintegrării sociale, instanţa are dubii în privinţa faptului că deţinutul a conştientizat consecinţele produse de conduita sa infracţională, că a adoptat o atitudine de regret şi că se străduieşte să se integreze în societate, respectând regulile acesteia”, arată Judecătoria Deva, în ultima hotărâre prin care a fost respinsă cererea de eliberare condiţionată trimisă de deţinut.



Bărbatul va putea înainta o nouă cerere în primăvara anului viitor.