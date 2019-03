Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Gorj, Corina Scurtu, tânărul de 15 ani a fost dat în urmărire naţională, după ce joi a dispărut în condiţii suspecte de acasă, având în vedere că nu a mai plecat de acasă niciodată şi nici nu a creat probleme până acum părinţilor.

Mama băiatului susţine că i-a interzis să meargă la fotbal, la antrenamente, pentru că obţinuse o notă slabă la simularea Evaluării Naţionale.

Femeia spune că Ciprian are rezultate foarte bune la învăţătură. „Suntem prin pădure, îl căutăm peste tot. A luat o notă mică la simulare, nu era supărat pe tema asta, deoarece nu se trec în catalog şi nu îl afectează cu nimic. Luase un 4 la matematică. La română luase peste 9, are numai 9 şi 10 la şcoală. A fost afectat că, în ziua respectivă, joi, i-am luat telefonul şi i-am spus să nu meargă la Rovinari, nu l-am lăsat să plece la antrenamentele de la fotbal. Să vină acasă, că nu se întâmplă nimic. A venit de la şcoală, mi-a povestit ce s-a întâmplat, ne-am certat de i-am luat telefonul, i-am spus să nu plece niciunde. Nici măcar nu am apucat să văd pe unde a ieşit. Eu am probleme de sănătate şi am fost în spital când a fost simularea. Profesorii mi-au spus să stau liniştită, că nu se trec în catalog. I-am spus ca pedeapsă, duminică era ziua lui, pe 17, nu o să-i fac ziua, dar eu fiind în spital, soţul i-a făcut-o, deci nu l-a pedepsit nimeni. Se înscrisese la Liceul Militar în Craiova", a declarat, corespondentului Mediafax, Elena, mama adolescentului de 15 ani.

Ciprian face parte din echipa de fotbal Jiul Rovinari.

„După ce am ieşit din spital, i-am spus că trebuia să pună mâna să înveţe mai bine, să se gândească la faptul că s-a înscris la liceul militar. El a vrut să meargă joi la antrenament şi, deoarece aveam eu treabă, i-am spus să mă ajute şi de aici el a început cu jigniri la adresa mea. Mi-a spus <lasă, că îţi arăt eu ţie, plec de acasă>, dar nu l-am crezut în stare. Mai are un frate mai mic. Îl roagă să vină acasă", a mai declarat mama elevului de la Fărcăşeşti.

Părinţii le-au spus poliţiştilor că băiatul în vârstă de 15 ani a plecat de acasă fără bani sau alte bunuri asupra sa.

Persoanele care pot oferi detalii pentru găsirea tânărului sunt sfătuite să sune la 112.