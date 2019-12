Într-o întâlnire a reprezentanţilor Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România (APPR) cu presa, marţi, 17 decembrie 2019, Mocanu şi-a susţinut afirmaţiile şi prin faptul că, deja, valorificarea producţiei agricole este dificilă chiar şi pentru agricultorii cu notorietate.



„După părerea mea, o fermă sub 100 de hectare nu are ce căuta în calculele guvernului. Dintr-o sută de hectare poate trăi o familie. Cel cu 50 ha însă nu mai trăieşte. Trebuie să asigurăm viabilitatea satului românesc, astfel încât lumea să trăiască decent. Nu putem sub 100 ha să dăm subvenţii. De ce? Pentru că vrem să sprijinim mai mult performanţa”, a declarat Mocanu. „Cred că vor veni în viitorul apropiat zile când nu vom mai avea ce face cu producţia cerealieră pentru că nu mai avem zootehnie, exporturile au probleme de logistică şi s-ar putea să ne trezim într-un an în care nimeni nu vine să întrebe de porumbul şi de grâul pe care îl producem. Cum, de fapt, mi s-a întâmplat anul acesta la floarea soarelui. Nu am avut unde da floarea soarelui. Datorită bonităţii mele am reuşit s-o dau. Dacă eram mai necunoscut, rămâneam cu ea pe stoc. (...) Nu vă mai spun că am vândut-o la un preţ derizoriu”.



În plus, vicepreşedintele APPR îi atenţionează pe reprezentanţii ministerului de resort că se contrazic în declaraţii în ceea ce priveşte derogările solicitate Comisiei Europene (CE) în ceea ce priveşte neonicotinoidele, pesticide utilizate la tratamentul seminţelor de porumb şi de floarea soarelui.



Mocanu spune că tratamentul la sămânţă este mult mai puţin dăunător decât aplicările terestre, cu efect vizibil mai nocive asupra polenizatorilor naturali, în special asupra albinelor.



„În ceea ce priveşte aprobarea neonicotinoidelor (n.r. - derogare), părerea mea este că una vorbesc (n.r. - decidenţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), iar când ajungi la minister spun «scoateţi-le!». Şi nu ştiu de ce! Eu am mulţi prieteni apicultori care vin în fiecare an la mine - şi, să mă ierte Dumnezeu, stropesc culturile tare şi regulat - şi niciunul nu s-a plâns că a avut vreo problemă. Vin în acelaşi an, îi ajut să meargă pe câmp şi toată lumea este mulţumită. (...) Îi rog (n.r. - pe cei din MADR) să se gândească - probabil că vor ajunge vorbele mele la dânşii - că eu trebuie să-mi protejez cultura de porumb şi dacă n-o s-o pot trata, cu tratamentul la sămânţă, o să încerc să fac ceva terestru. (...) Şi nu cred, la un erbicid de contact, dacă mai are loc vreo albină pe acele culturi”, a mai precizat fermierul prahovean.



Având o specializare de mecanic agricol, Adrian Mocanu a debutat în agricultură în anul 1986. Afacerile din sector le-a început cu bani proveniţi dintr-un credit de nevoi personale şi din banii economisiţi după activitatea desfăşurată în Germania.



În ultimii ani, Adrian Mocanu a beneficiat de finanţare europeană de pe urma a celor trei proiecte aprobate şi şi-a finanţat afacerile agricole printr-o bancă specializată din Hexagon. Aceasta i-a pus la dispoziţie creditare mult mai avantajoase în comparaţie cu sistemul bancar de la noi.



El lucrează în prezent 1.250 ha, din acest total aproximativ un sfert fiind în proprietate, iar cifra sa de afaceri depăşeşte un milion de euro, anual.



Valoarea mijloacelor fixe şi mobile deţinute de Adrian Mocanu depăşeşte două milioane euro.



Dumitru, MADR: „O nouă derogare pentru România va trebui să fie urmată de o campanie de informare corespunzătoare”



Conform unei informării a ministerului de resort din 6 decembrie 2019, decizia privind acordarea derogării pentru folosirea neonicotinoidelor va fi întemeiată pe studii ştiinţifice şi argumente tehnice.



Potrivit precizărilor lui Emil Dumitru, secretar de stat MADR, fundamentarea solicitării derogării pentru folosirea neonicotinoidelor va fi discutată cu reprezentanţii celor două sectoare, care sunt în strânsă legătură unul cu celălalt (agricultori şi apicultori).



Secretarul de stat a precizat că o nouă derogare pentru România va trebui să fie urmată de o campanie de informare corespunzătoare, astfel încât apicultorii să cunoască exact care sunt zonele în care au fost înfiinţate culturi cu seminţe tratate cu neonicotinoide. În acest sens, este nevoie de responsabilităţi clare trasate pentru toţi cei implicaţi în acest proces – autorităţi, fermieri – producători agricoli, crescătorii de albine.



Începând cu data de data de 2 decembrie şi până în prezent, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat pentru efectuarea plăţilor regulare aferente anului de cerere 2019, un număr de 719.895 fermieri (ceea ce reprezintă 85,25 % din numărul fermierilor eligibili la plata regulară) cu suma totală de 597,2 milioane euro.