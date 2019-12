Reprezentanţii paginii de Facebook MAI au spus povestea jandarmului care a salvat o tânără mamă care încerca să se sinucidă după ce a născut un bebeluş. Andrei patrula când a văzut femeia la un pas de moarte şi s-a aruncat în apele reci ale râului Mureş.

Jandarmul a mers în vizită la Spitalul Judeţean pentru a vedea dacă tânăra este în regulă:

„Sâmbătă de dimineaţă, Andrei a intrat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad.

- Aş vrea să ajung la terapie intensivă. Îmi puteţi spune unde este?

- Sigur. Luaţi liftul şi mergeţi la etajul 2.

În faţa salonului erau zece persoane care aşteptau. Andrei s-a apropiat de acestea.

- Bună dimineaţa! Nu vă supăraţi, vreau să vizitez şi eu pe cineva. Cum se procedează?”, au început povestea reprezentanţii MAI.

Familia tinerei şi-a dat seama că Andrei este cel care a salvat-o pe tânără:

„O femeie mai în vârstă l-a privit atent, apoi s-a întors către cea de lângă şi i-a spus ceva la ureche. Andrei nu a auzit decât - "El este!”, apoi femeia s-a ridicat emoţionată în picioare.

- Dumneavoastră sunteţi cel care a intrat în apă după fata mea!

- Eu sunt! Am venit să văd cum se simte.

- Domnule, nu am cuvinte să vă mulţumesc! Mi-am dorit foarte mult să vă cunosc. Şi nu numai eu. Ei sunt bunicii, acolo sunt verişorii, iar el este prietenul fetei mele. Cu toţii vă mulţumim din suflet pentru ce aţi făcut. Fără dumneavostră fata mea n-ar mai fi fost...

Au venit cu toţii în jurul lui Andrei să-i mulţumească.

- Ştiţi, suntem oameni simpli, dar vrem să facem şi noi ceva pentru dumneavoastră. Aveţi nevoie de ceva?

- Şi eu sunt tot un om simplu. Singurul lucru de care am nevoie este să ştiu că fata e bine. Atât!

Andrei are 32 de ani. De înotat, înoată ca toţi oamenii, fără a avea pregătire de specialitate.

Însă, pe data de 28 noiembrie şi-a riscat propria viaţă pentru a salva de la înec o tânără care încerca să se sinucidă.

Deşi apa era extrem de rece şi foarte adâncă, acesta şi-a dat jos imediat echipamentul de protecţie şi s-a aruncat în râul Mureş.

După câteva minute a adus victima la mal, unde a fost preluată de colegii săi.

- Eşti ok, Andrei?

- Îmi este foarte frig!

- Mergi la maşină, avem o pătură acolo! Vezi că am lasat căldura pornită.

- Aveţi grijă de fată. Eu sunt în regulă, trăiesc… important e să trăiască şi ea!

Deşi a ajuns la spital având 35 de grade temperatura corpului, Andrei a întrebat tot timpul de starea de sănătate a celei salvate.

Nouă nu ne rămâne decât să spunem:

Să ne trăieşti, Andrei! Pentru noi eşti un EROU! Îţi mulţumim!”, a scris Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook.