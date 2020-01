Incidentul s-a întâmplat seara, în jurul orei 18.00, în zona Pieţei Bobâlna din Dej.



Un individ a trecut la agresiune fizică asupra prieteni lui şi a vrut să o strângă de gât.



Mai mult, agresorul a lovit-o pe femeie cu pumnul în faţă şi a lăsat-o inconştientă pe trotuar.



Jandarmul a coborât din maşina în care era alături de un prieten şi agresorul a încercat să-l lovească.



A vrut să fugă, dar a fost prins şi imobilizat. Jandarmul a sunat la 112 şi a solicitat un echipaj de poliţie, iar agresorul a fost dus la secţie.



Salvatorul este sergentul major DARIUS BIRIŞ, care şi-a păstrat modestia chiar şi când tânăra salvată i-a transmis mulţumiri: „Cu drag! Nu am făcut nimic ieşit din comun...”, i-a transmis jandarmul.



„Îţi mulţumesc frumos pentru aseară!

Cu drag! Nu am făcut nimic ieşit din comun...acesta este mesajul pe care sergent major Darius Biriş l-a primit de la fata pe care în urmă cu o zi o salvase.



Ba da Darius, ai făcut ceva ce toţi ar trebui să facem, indiferent de meserie şi statut, ai dovedit că eşti OM şi atunci când cel de lângă tine are nevoie îi oferi sprijin.



Sergent major Darius Biriş are 23 de ani şi lucrează în Jandarmeria Cluj de 1 an şi 3 luni. În timpul liber, lui Darius îi place să joace fotbal alături de prietenii săi. Aşa s-a întâmplat şi ieri, când după terminarea unei partidei s-a dus cu prietenii în oraş să mănânce. Ajuns în zona Pieţei Bobâlna din municipiul Dej, a observat pe trotuar un bărbat care avea o discuţie aprinsă cu o tânără. Darius, aflat pe celălalt trotuar a oprit maşina pentru că a observant că discuţia dintre cei doi degenerase, iar tânăra cerea ajutor, în timp ce bărbatul o strângea violent de gât.



În acel moment, Darius a coborât din maşina în care se afla cu prietenul său pentru a aplana situaţia conflictuală, dar agresorul a lovit-o cu pumnul în faţă pe tânăra, care a căzut inconştientă pe trotuar.



Deşi jandarmul clujean şi-a declinat identitatea, agresorul a încercat să îl lovească, încercând fără succes să fugă, iar după o cursă de câţiva metri, Darius l-a prins şi l-a imobilizat.



Darius l-a pus la pământ pe agresor, iar cu cealaltă mână a sunat la SNUAU 112 unde a cerut sprijinul unui echipaj de poliţie.



În doar câteva minute, după sosirea poliţiştilor, jandarmul l-a predat pe bărbat, cunoscut se pare pentru antecedentele sale.



Felicitări Darius!”, scrie Jandarmeria Română în postarea de pe pagina oficială a instituţiei.