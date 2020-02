Băiatul, care este nevăzător, a vrut să urce cu câinele ghid în cuşetă, dar controlorul l-a oprit prin forţă fizică, susţinând că nu are voie cu animalul.

„El continua să-mi arate cu degetul unde e celalalt vagon, de clasa a doua, unde după el aş fi avut voie. De menţionat că sunt nevăzător şi, evident, nu vedeam unde îmi arata cu degetul.

În fine, am încercat să-l conving că există legea 448, articolul 64 care permite accesul liber al câinilor în orice loc, a continuat să fie agresiv, m-a ţinut la capătul culoarului, a continuat să tipe agresiv la mine, nici măcar nu a încercat să găsească o variantă pentru a-mi ocupa şi eu locul în cabina de cusetă. În acel moment, în care mă simţeam umilit şi obosit, am sunat la 112 şi i-am explicat celor de la poliţie ce mi s-a întâmplat. La staţia Ploieşti a venit o doamnă poliţistă, m-a legitimat, i-am explicat toată situaţia, ca în final să-mi spună că am dreptate şi trebuie să-mi ocup locul. “Domnul” controlor a înţeles în sfârşit, dar nu a ezitat să-mi spună, bătându-se cu pumnul în piept că tot el are dreptate, dar pentru a-mi arăta că e om bun mi-a găsit un loc”, scrie tânărul pe Facebook.