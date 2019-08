„În ultima săptămână, filialele de sector ale PLUS Bucureşti, însumând 3.184 de membri, şi-au ales conducerile şi candidatul la Primăria Generală prin votul democratic al tuturor membrilor cu drept de vot din Bucureşti. În urma centralizării rezultatelor votului pentru desemnarea candidatului PLUS la Primăria Municipiului Bucureşti, Vlad Voiculescu a obţinut 96,30% din voturile exprimate şi este candidatul PLUS la Primăria Municipiului Bucureşti”, se arată într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Vlad Voiculescu a afirmat că infrastructura, educaţia, sănătatea, termoficarea şi foarte mult clădiri din Bucureşti sunt la limita colapsului, din cauza iresponsabilităţii actualei administraţii.

„Câştigăm împreună sau pierdem separat. Îmi doresc un oraş şi o ţară cu mai mult respect şi mai puţină ţâfnă. Mai puţini nervi şi mai mult împreună. Mai puţine discuţii sterile şi mai multă construcţie. Lumea se schimbă în jurul nostru. Ţinuţi în loc de încercările unor hoţi prinşi la furat de a scăpa de justiţie, pierdem oportunitate după oportunitate. Oraşul este ros în fiecare zi de corupţia, nepăsarea şi neputinţa celor ajunşi în funcţii de conducere. Infrastructura, educaţia, sănătatea, termoficarea şi prea multe clădiri din Bucureşti sunt la limita colapsului, parcă ţinute de o sârmă. Probabil cel mai bun exemplu este acesta: ştim cum stăm, ştim că un cutremur va veni, şi totuşi principalul centru de transfuzii al Bucureştiului este într-o clădire cu risc seismic. Acesta este nivelul iresponsabilităţii administraţiei bucureştene. Hemoragia cea mai gravă a Bucureştiului şi a României este însă aceea de oameni. Oameni buni, oameni talentaţi, oameni muncitori care nu îşi mai construiesc aici viitorul”, declară Vlad Voiculescu, în comunicatul de presă transmis de PLUS.

El a precizat care sunt propunerile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în Bucureşti.

„Locuitorii Bucureştiului vor altceva. Acum. (...) Proiectul meu este Bucureşti. Cred că în 10 ani putem face din Bucureşti capitala cu cea mai bună calitate a vieţii din estul Europei. Un oraş în care să vrei să îţi construieşti destinul, oraşul în care românii îşi pot atinge potenţialul. Pentru ei, pentru familiile lor şi pentru România. Vreau să pun umărul la toate astea. Când am plecat de la Ministerul Sănătăţii am spus că nu mă voi întoarce vreodată în vreo funcţie publică fără un plan şi fără o armată”, a adăugat Voiculescu.

PLUS şi-a ales, de asemenea, preşedinţii pentru filialele de sector.

„PLUS Sector 1 - Diana Buzoianu;

PLUS Sector 2 - Silviu Şerban;

PLUS Sector 3 - Lucian Judele;

PLUS Sector 4 - Simona Spătaru;

PLUS Sector 5 - Iustin Roşca;

PLUS Sector 6 - Alin Stoica”.