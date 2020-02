Timp de 12 săptămâni, cetăţenii europeni şi părţile interesate pot să îşi exprime punctele de vedere pentru creionarea celor mai bune modalităţi de abordare a acestei probleme în UE.

Lansată în cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, consultarea publică lansată de Comisia Europeană la nivelul UE va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie şi va analiza acţiunile viitoare.

Potrivit Comisiei, până în iulie, se vor discuta cu statele membre anumite elemente ale planului şi se vor organiza consultări specifice cu părţile interesate, iar documentul va fi prezentat înainte de sfârşitul acestui an.

Scopul acestui plan, asumat de preşedintaCE, Ursula von der Leyen în orientările sale politice şi după cum a fost indicat în scrisoarea de misiune a comisarului pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, este de a reduce suferinţa provocată de cancer şi va sprijini statele membre în îmbunătăţirea gestionării şi îngrijirii necesare în cazul acestei boli.

„În fiecare an, în Uniunea Europeană 3,5 milioane de persoane sunt diagnosticate cu cancer. Aceasta este o problemă de sănătate gravă, care va afecta în mod direct 40 % dintre cetăţenii UE, cu un impact important asupra economiilor şi sistemelor de sănătate europene. Cu toate acestea, având în vedere că până la 40 % din cazurile de cancer sunt atribuite unor cauze care pot fi prevenite, sfera de acţiune şi potenţialul de reducere a numărului de cazuri din UE sunt imense”, a transmis marţi, printr-un comunicat de presă, Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

„Cu toţii avem un prieten, un coleg sau o rudă care s-a confruntat cu această problemă. Cu toţii am trăit aceeaşi senzaţie de tristeţe şi de neajutorare. Însă există ceva ce putem face - individual şi împreună. La nivelul statelor membre şi la nivelul Uniunii Europene. Desigur, nu pornim de la zero. Dar putem face mult mai mult decât ce facem în momentul de faţă. Astăzi, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, ne angajăm pe o cale comună care va conduce la Planul de acţiune european de luptă împotriva cancerului. Împreună putem schimba lucrurile: prin prevenire şi cercetare, printr-o nouă strategie în materie de date şi prin egalitatea de tratament în întreaga Europă”, a declarat Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

Lupta împotriva cancerului are o importanţă fundamentală pentru viitorul Europei. Un nou caz de cancer este diagnosticat în UE la fiecare 9 secunde. Cancerul este a doua cauză a mortalităţii după bolile cardiovasculare. În plus, incidenţa cancerului constituie o povară imensă pentru sistemele de sănătate şi sociale, exercită presiuni asupra bugetelor guvernamentale şi are un impact negativ asupra productivităţii şi creşterii economice, inclusiv asupra sănătăţii forţei de muncă din UE. Cancerul este o boală complexă cauzată de o combinaţie de factori multipli, inclusiv predispoziţia genetică, influenţele mediului sau ale stilului de viaţă şi agenţi infecţioşi. Până în 2035, cazurile de cancer s-ar putea dubla şi, în absenţa unor măsuri suplimentare, această boală ar putea deveni principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 40 % din totalul cazurilor de cancer pot fi prevenite dacă se implementează recomandările de reducere a riscului, astfel cum se prevede în Codul european împotriva cancerului.

Planul european de luptă împotriva cancerului, care va fi prezentat până la sfârşitul acestui an, va propune acţiuni pentru fiecare etapă esenţială a bolii, potrivit Reprezentanţei Comisiei.

MS are în lucru un nou Masterplan pentru prevenirea şi controlul cancerului

Delegaţia României la evenimentul găzduit marţi de Parlamentul European a fost condusă de Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţi, potrivit unui comunicat de presă transmis de instituţie.

„În momentul de faţă în România există măsuri de control al cancerului, programe naţionale, politicile şi reglementările. Cancerul reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în ţara noastră. În acest domeniu, echipa Ministerului Sănătăţii urmăreşte o schimbare de paradigmă prin dezvoltarea programelor de depistare precoce a afecţiunilor oncologice, astfel încât să existe posibilitatea unei rate mai mari de succes în asigurarea tratamentului”, arată Ministerul Sănătăţii.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii a dezvoltat o strategie care cuprinde măsuri pe termen scurt şi mediu pentru acest domeniu. „Începând cu luna aprilie 2020, odată cu intrarea în vigoare a noului Contract –Cadru, împreună cu comisiile de chirurgie şi chirurgie oncologică a fost gândit şi va fi funcţional un nou tip de program curativ de chirurgie oncologică. Este un program chirurgical care nu există până în prezent şi care este gratuit pentru pacienţi. De asemenea, este prevăzut ca programele de radioterapie şi chimioterapie care sunt vitale să fie finanţate la costuri reale. Ministerul Sănătăţii urmăreşte dispariţia listelor de aşteptare pentru imagistică performantă (Computer Tomograf, RMN, PET-CT)”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătăţii.

Instituţia anunţă că va fi continuată şi urgentată implementarea programelor pentru depistarea precoce (screening) a bolilor cu cea mai mare incidenţă în rândul populaţiei (cancer de col uterin, cancer de sân, colorectal şi hepatite), ce beneficiază de o finanţare europeană importantă, de peste 100 milioane de euro.

„Pentru îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale pentru pacienţii oncologici, Ministerul Sănătăţii are în lucru şi un nou Masterplan pentru prevenirea şi controlul cancerului, în acord cu ultimele direcţii ale UE, dar şi cu nevoile reale a pacienţilor cu afecţiuni oncologice. Documentul stabileşte priorităţi de dezvoltare facilitând astfel un proces decizional coerent la nivelul Ministerului Sănătăţii. Masterplanul prevede dezvoltarea de acţiuni şi măsuri pe mai multe pe mai multe paliere, respectiv prevenţie, diagnostic precoce, tratament, îngrijiri paliative si de hospice, reabilitare oncologică, psiho – oncologie şi cercetare”, se arată în comunicatul Ministerului Sănătăţii.