Mihai Covaliu, preşedinte COSR: Cocoş şi Martin au prezumţia de nevinovăţie. Vom face şi proba b Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, 42 de ani, a reacţionat după ce Roxana Cocoş şi Răzvan Martin au fost descoperiţi pozitiv la retestarea probelor doping prelevate în urmă cu opt ani. Ambii halterofili ar fi folosit steroizi anabolizanţi.

Dacă preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, 56 de ani, a declarat că este şocat de cele întâmplate, în schimb preşedintele COSR a fost mult mai calm şi ne-a transmis să aşteptăm şi rezultatul probelor b. „Vă daţi seama că noi am fost informaţii primii despre cele întâmplate. Ulterior am luat legătura cu Federaţia Română de Haltere şi le-am comunicat domnilor de acolo despre analizele respective. Federaţia Română de Haltere a luat la rândul ei legătura cu cei doi foşti sportivi, iar aceştia au fost de acord să cerem să se facă şi probele B. Oricum aşa era şi procedura. Că nu îi convine nimănui că acum tehnologia a avansat şi se pot face retetestări cu porbele din urmă cu opt sau zece ani este altă treabă. Dar asta este regula jocului şi noi trebuie să ne supunem. Nu are rost să vorbim acum se eventuale sancţiuni sau decizii pe care noi le vom până când nu primim şi rezultatul problelor B. Nu are rost să vorbim că o să ne scadă acum şansele la medalii. Nu are rost să vorbim şi că riscăm să trimitem doar doi sportivi de la haltere la Olimpiadă, deoarece nu este bine să ne pronunţăm înainte. Fiţi siguri că după ce vom primi şi analizele probelor b vă vom anunţa public şi care sunt deciziile noastre. Dar vă rog frumos să le acordăm celor doi foşti halterofili prezumţia de nevinovăţie. Aşa este normal.”, a spus Covaliu pentru ProSport. Ştire iniţială

Cei doi halterofili au fost depistaţi pozitiv la reanalizare pentru steroizi anabolizanţi de către Comitetul Olimpic Internaţional, scrie GSP.ro. Federaţia Olimpică Internaţională reanalizează probele recoltate sportivilor la precedentele Jocuri Olimpice.

Ambii sportivi au folosit stanozolol, un steroid anabolizant care se foloseşte sub formă injectabilă şi tablete. E folosit pentru cei care vor să-şi îmbunătăţească starea fizică, dar arde şi foarte repede grăsimile. Roxana Cocoş a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice din 2012, în timp ce Răzvan Martin a venit acasă cu bronzul.

„Toate naţiunile cu trei sau mai multe depistări pozitive la reanalizările de la Beijing şi Londra sunt pasibile de o interdicţie de un an”, se arată în regulamentul Federaţiei Olimpice Internaţională.

Pe lângă cei doi, şi Florin Croitoru, un alt halterofil român, fost depistat pozitiv la reanalizare cu steroizi anabolizanţi. Cazul său a fost prezentat în luna martie a anului trecut. Astfel, România ar ajunge la 3 halterofili depistaţi pozitiv şi ar putea fi interzisă la ediţia de anul acesta a Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Mihai Covaliu, preşedinte COSR: Cocoş şi Martin au prezumţia de nevinovăţie. Vom face şi proba b

Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, 42 de ani, a reacţionat după ce Roxana Cocoş şi Răzvan Martin au fost descoperiţi pozitiv la retestarea probelor doping prelevate în urmă cu opt ani. Ambii halterofili ar fi folosit steroizi anabolizanţi.

Dacă preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, 56 de ani, a declarat că este şocat de cele întâmplate, în schimb preşedintele COSR a fost mult mai calm şi ne-a transmis să aşteptăm şi rezultatul probelor b. „Vă daţi seama că noi am fost informaţii primii despre cele întâmplate. Ulterior am luat legătura cu Federaţia Română de Haltere şi le-am comunicat domnilor de acolo despre analizele respective. Federaţia Română de Haltere a luat la rândul ei legătura cu cei doi foşti sportivi, iar aceştia au fost de acord să cerem să se facă şi probele B. Oricum aşa era şi procedura.

Că nu îi convine nimănui că acum tehnologia a avansat şi se pot face retetestări cu porbele din urmă cu opt sau zece ani este altă treabă. Dar asta este regula jocului şi noi trebuie să ne supunem. Nu are rost să vorbim acum se eventuale sancţiuni sau decizii pe care noi le vom până când nu primim şi rezultatul problelor B. Nu are rost să vorbim că o să ne scadă acum şansele la medalii. Nu are rost să vorbim şi că riscăm să trimitem doar doi sportivi de la haltere la Olimpiadă, deoarece nu este bine să ne pronunţăm înainte.

Fiţi siguri că după ce vom primi şi analizele probelor b vă vom anunţa public şi care sunt deciziile noastre. Dar vă rog frumos să le acordăm celor doi foşti halterofili prezumţia de nevinovăţie. Aşa este normal.”, a spus Covaliu pentru ProSport.