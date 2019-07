”Pe data de 8 iulie 2019, am semnat în faţa unui notar public hârtia prin care am autentificat că renunţ la pensia sepecială, pe care o consider furt. Astfel, prin încheierea de autentificare nr. 2439, eu, Lucian Morar, luând în considerare intrarea în vigoare, la 01.01.2020, a prevederilor art. 210 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, în calitatea mea de primar al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş, declar pe propria răspundere şi în deplină cunoştinţă de cauză că renunţ de bunăvoie, definitiv şi irevocabil, la dreptul conferit de lege privind indemnizaţia lunară pentru limita de vârstă (pensia specială) de care aş putea beneficia în urma mandatelor de primar şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş. (…)



Cu tristeţe am constatat că prin adoptarea odonanţei de urgenţă a Guvernului Dăncilă privind acest cod se fac numai nedreptăţi faţă de cetăţeanul român. Printre prevederile cuprinse în noul Cod Administrativ, mai mult sau mai puţin benefice autorităţilor locale şi centrale, una este cu siguranţă împotriva tuturor românilor! Pensia specială”, a spus edilul, membru al PMP, potrivit jienii.ro.



Primarul a invitat aleşii locali să îi urmeze exemplul.

FOTO: FACEBOOK / LUCIAN MORAR