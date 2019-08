Cosmin Pigui, primarul comunei Peştişani, din judeţul Gorj, a răspuns unui mesaj pe Facebook, spunând, miercuri, despre românii stabiliţi în străinătate că sunt „nişte gunoaie, slugi occidentale, paraziţi”.

„Hai sictir, ălora care vă daţi cu părerea, dar nu trăiţi în România. Nişte gunoaie, slugi occidentale, paraziţi! Ruşine! Mă iau cu orice gunoi plecat din ţară de piept! Nu vă e ruşine? Aţi fost şcoliţi cu bani româneşti, nu plătiţi impozite în ţara asta, dar vă daţi cu părerea. V-aţi dat bacalaureatul? M-am săturat de bovinele care-şi dau cu părerea despre ţară şi locuiesc afară. Spălători de bude în occident. Nu mă umiliţi voi pe mine şi nici pe aleşii mei”, a scris Cosmin Pigui într-un mesaj pe Facebook.

Mesajul transmis de Pigui la o postare a fost distribuit de reprezentanţi ai asociaţiilor din Diaspora, aceştia spunând că aşa se adresează primarul din Peştişani, judeţul Gorj, românilor plecaţi în afara ţării.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX despre mesajele de pe Facebook, primarul Cosmin Pigui a răspuns că există, în Peştişani, un grup care „lucrează puternic” împotriva lui, iar contul de pe care s-a scris mesajul nu i-ar aparţine.

„La Peştişani e creat un cerc foarte puternic, un grup care lucrează foarte puternic împotriva mea pe Facebook şi sunt creaţii. Eu sunt foarte puternic atacat, mi-au făcut conturi false, cel puţin cinci-şase conturi şi de un an mă toacă într-una. Îmi scot din context, fac tot felul de falsuri. Nu am scris eu aşa ceva. Nu este pe contul meu. Să dezmint ce nu am spus. Am început să adun din postările care sunt pe Facebook pentru a face plângere. Contul e cu numele meu”, a declarat primarul din Peştişani, pentru corespondentul MEDIAFAX.

Mai mult, edilul spune că el chiar are prieteni în Diaspora.

„Am foarte mulţi prieteni în Diaspora, vecinii mei cam toţi, îi aştept să vină acum acasă, unii au venit în august, alţii vin în septembrie. Sunt oameni muncitori care s-au dus să-şi facă un gram de avere ca să se întoarcă în România”, a mai spus primarul.

Foto: Facebook Cosmin Pigui