Scriitorul clujean a povestit pe Facebook momentele de coşmar prin care a trecut vineri, când a vrut să iasă cu maşina din curte şi a constatat că poarta îi era blocată de un taxi:

„Trăiesc în ţara cefelor-late, a ţiganilor, hoţilor, infractorilor, încrezuţilor, laşilor, nepăsătorilor, jegurilor, miştocarilor, tupeiştilor şi mizerabililor. Da, oameni buni, asta e ţara în care trăiesc şi pe care sper să o părăsesc cât mai curând. De această dată foarte hotărât. Pentru că azi am fost lovit, înjurat, batjocorit de instituţii, înjosit pur şi simplu. Este efectiv incredibil ce mi s-a întâmplat, efectiv încă nu pot accepta că se mai poate întâmpla aşa ceva în plină zi în mijlocul Clujului. Istoric: dau să ies din curte cu maşina. În maşină eram cu fetiţa şi cu soţia. În faţa porţii este parcat un taxi fără şofer (pe stradă nici o altă maşină parcată, deci loc berechet, peste drum parcare publică aproape goală). Bun. Claxonez, nimic. Aştept, aştept, fetiţa mea tot mai neliniştită că de ce nu putem pleca. Iar aşteptăm, iar nimic. Într-un târziu vine un ceafă-lată cu faţă de infractor (şi sigur cu un trecut sigur de infractor), cu lanţul cu Hesuse la gât şi cu şlapi dă marcă în picioare. Omul (până în acel moment încă om) fără nici o treabă (probabil venea de la păcănelele de peste drum). Îi spun, omule, dă maşina la o parte că vreau să ies, oare n-ai observat că e curte şi poartă? Dar omu devine jeg instant, îşi dă arama pe faţă şi începe să mă înjure. Adică, stai, cum îmi permit eu să-i atrag atenţia că n-a parcat unde trebuie? El are voie oriunde. Că doar e jeg şi prost crescut. Apoi dă să-şi încoarde muşchii şi vine către maşina mea. În acel moment, văzând că am de-a face cu infractori, ies din maşină cu gândul că lângă mine sunt fetiţa şi soţia mea care puteau fi puse în pericol. Nici nu mă dau bine jos că, lângă jegos, mai apare nu ştiu de unde alt jegos. Îmi dau seama că situaţia poate deveni periculoasă. Dar nici nu-mi termin evaluarea din minte că Jegosul nici nu mai stă pe gânduri şi mă loveşte fără drept de apel în faţă. Până să mă desmeticesc, jegoşii deja s-au urcat în maşini şi au fugit! Apuc doar să reţin numărul Jegosului care m-a agresat: CJ-02-NFN, un Ford Focus Argintiu Break de la taxi Nova. Bun. Până acum: înjurat şi lovit”, a scris Gabriel Bota.

În continuarea poveştii scriitorul a mărturisit că după lovitura primită de la taximetrist, a urmat umilinţa autorităţilor:

„Urmează batjocorirea şi umilinţa. Soţia sună la 112. Răspunde o doamnă, soţia îi spune ce se întâmplă şi solicită un echipaj de poliţie. Răspunsul doamnei de la Serviciul de Urgenţă 112 este simplu: “n-am de ce să vă trimit poliţia, mergeţi acasă ori mergeţi dumneavoastră la poliţie şi depuneţi plângere”. Soţia perplexă, iau eu telefonul îi spune doamnei iar ce s-a întâmplat, că sunt victimă agresată şi cer un echipaj. Doamna iar, că nu e nevoie. Eu simt că o iau razna. Îi spun iar, doamnă faceţi-mi legătură cu poliţia, e vorba de agresare, e vorba de martori care au văzut totul, ce trebuia să se întâmple, să fiu omorât, sau mai rău să fie omorâtă soţia ori fetiţa? Şi doamna zice scurt, nu e caz de poliţie, dacă doriţi vă trimit un echipaj Smurd. Şi cu asta, basta! Adrenalina începe să urce tot mai tare şi simt că efectiv o iau şi eu razna. Soţia e speriată, fetiţa mea şi mai tare (tocmai asistase la o scenă violentă în care tatăl ei fusese lovit). Ce să fac? Sun la un prieten poliţist şi îi cer îndrumări. Până la urmă, mă pune în legătură cu poliţia dar poliţia nu poate veni decât peste vreo oră şi ceva fiindcă e doar un echipaj (vineri la ora 15:30 în mijlocul Clujului!!!!) şi mi se recomandă ori să aştept ori să merg la UPU şi apoi la secţie să depun o plângere. Mor efectiv de nervi. Norocul că doamna care m-a sunat a fost incredibil de amabilă şi empatică şi mi-am dat seama că nu poate face mai mult. Bun. Atunci hai să fac eu cercetarea. Iau numărul de telefon a unei persoane care a văzut totul şi, de bună voie, îmi spune că vine ca martor. Acea persoană lucrează la sala de jocuri de peste drum şi chiar îmi spune că Jegul e un obişnuit recalcitrant al casei. Apoi sun la compania de taxi Nova care efectiv nu mă bagă în seamă, cineva din secretariat trimiţându-mă elegant la plimbare şi-mi spune că nu pot să-mi furnizeze numele Jegului. Tâmpla mea e tot mai aproape de un AVC. Realizez tot mai tare ce ar fi putut să păţească fetiţa mea, familia mea într-o situaţie de acest fel. Simt tot mai tare că trebuie să-l prind pe Jeg, să-l nenorocesc, să-l leg cu o funie de maşină şi să-l târăsc prin oraş. Cumva mă calmez. Ce-i de făcut? Decid să merg la Urgenţă. Le las pe fete acasă şi pornesc către Urgenţa de la Chirurgie 2. Deja falca s-a umflat, maxilarul e fracturat, sunt ameţit şi stomacul dă să erupă. Ajung la Chirurgie 2, stau, stau. La un moment dat, sunt întrebat ce e cu mine. Mi se zice, staţi puţin, să întreb. Aştept iar. După o vreme iar nedefinită, doamna se întoarce şi mă trimite la UPU pe Clinicilor fiindcă doctorul de gardă a zis că nu e de competenţa lor să constate ce e cu mine! What??? Iar mi se urcă AVC-ul la tâmplă. Îi mulţumesc şi mă pornesc spre UPU. Ajung la UPU. Stau deja de 2 ore şi 40 de minute. Stau şi încă aştept să fiu consultat. Între timp au apărut 9 alcoolici agresivi, toţi legaţi şi toţi puşi la primă observaţie. Simt că doar un AVC mă mai poate salva de la toată această nepăsare şi umilinţă pe care trebuie să o trăiesc în ţara mea unde mi-am dedicat sufletul până la epuizare pentru educaţie şi cultură. Bun. Recapitulez: sunt înjurat, sunt lovit, viaţa mea şi a familiei este pusă în pericol în mijlocul zilei şi-n mijlocul Clujului, Jegul este liber şi bine merci, Serviciul de urgenţă 112 mi-a dat cu tifla, poliţia încă n-a făcut nimic, la UPU stai ca un bou şi aştepţi după alcoolici. Nu e bai. Încă aştept pentru că nu mă voi opri până nu-l identific pe Jegos, voi depune plângere penală şi voi cere să fie tras la răspundere (chiar dacă ştiu că totul e în van în românia). Şi voi depune plângere penală şi împotriva Serviciului de urgenţe 112.

Scriitorul a mărturisit că intenţionează să emigreze:

„Oameni buni, dincolo de toate, vă spun: Comorile noastre culturale nu există, e doar o iluzie poleită în festivaluri chic, asta e românia de azi, o văd în fiecare zi dar m-am minţit pe mine însumi până acum că poate totuşi lucrurile se vor schimba cândva! Scuzaţi-mi expresia dar: Adio ţară de căcat!”, a scris Gabriel Bota pe Facebook.

La scurt timp după incident, scriitorul a enumerat pe Facebook motivele pentru care este dezamăgit de poporul român:

„Am dat piept cu realitatea de lângă mine. Timp de 6 ani m-am luptat şi-am încercat, prin activităţile concrete pe care le-am avut, să arăt că un popor se poate salva prin carte, prin educaţie şi prin cultură. Că altfel îşi pierde identitatea şi valorile şi devine un monstru. Ieri am realizat că acest monstru este deja creat, e aici şi noi trăim în burta lui. Ştiţi cu toţii prin ce am trecut. Am ajuns acasă aproape de miezul nopţii după mai mult de 5 ore de stat la UPU. Obosit, halucinat. Mi-am luat fetiţa în braţe şi-am rumegat gândurile timp de încă câteva ore, neputând să dorm. Pentru că viaţa ei putea fi în pericol! M-am cutremurat! Totul e putred! E ca un domino: jegul care m-a lovit e produsul unui sistem educaţional şi social care i-a dat licenţă de transport persoane şi a unui sistem juridic care-i permite (prin ignoranţă) să aibă impresia că poate face orice oricui (pentru că nu este arestat imediat, pentru că nu este tras la răspundere) – mă gândesc oare ce s-ar fi întâmplat dacă era soţia sau orice femeie în locul meu? Sunt convins că ar fi făcut la fel. De fapt, nici nu ştiu pe cine sau pe ce sunt foarte nervos: pe jeg?, pe doamna de la 112 care efectiv nu m-a pus în legătură cu poliţia deşi trebuia să o facă (motivaţia a fost că poliţia nu are ce să facă dacă infractorul a fugit)?, pe poliţie că nu a venit imediat (de fapt, n-a venit deloc)?, pe faptul că la ora 15:00 era doar un echipaj de poliţie la o secţie din centrul Clujului?, pe oamenii care n-au sărit în ajutor, fiind foarte mulţi la acea oră lângă piaţă şi lângă incident?, pe faptul că în Cluj nu există un spital adevărat de urgenţă care să deservească prin capacitate toată populaţia? Pe cine? Şi, chiar dacă puteam, nu am apelat la ”relaţii şi cunoştinţe” cu nimic, cu absolut nimic pentru că am vrut cu adevărat să simt natura acestui sistem viciat existent în ţara în care îmi duc viaţa. Aşa că vă pot spune ceva important: de ieri şi până azi nu am rezolvat nimic! Jegul încă transportă prin Cluj persoane în taxiul pe care-l conduce, poliţia nu a făcut nimic, nu-l caută nimeni, nu cercetează nimeni nimic. Am fost la IML dar, surpriză, IML-ul are program doar Luni. La poliţie doar luni dimineaţa pot depune plângerea. Şi cine ştie cât durează până o să fie căutat, găsit, cercetat etc. Până atunci, jegul este pe străzi şi transportă persoane. Cu cât mă gândesc mai mult cu atât îmi dau seama că am obosit. Am obosit. Nu mai vreau să lupt pentru această ţară pentru că mi-am dat seama că aproape nimeni nu vrea să lupte cu adevărat pentru ea. De ce să mai încerc să-i conving pe oameni că prin carte viaţa lor poate fi mai bună, mai protejată, mai corectă? Mă opresc. Monstrul e aici. Trăim în interiorul lui şi nu ne dăm seama”, a scris Gabriel Bota.