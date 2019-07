Un şofer a postat pe Facebook imaginile cu tatăl conducând cu fiul în braţe.

Bărbatul care a filmat a fost şocat să vadă că şoferul care îi dădea semnale luminoase conducea cu un copil în braţe, aşa că a apelat 112.

„Domnul acesta îmi dădea disperat faruri să mă dau la o parte de pe prima bandă (ceea ce de obicei şi fac în aceste situaţii). Ce şoc am avut când am văzut că de fapt primeam ”faruri” de la un copil nu mai mare de 7-8 ani”, a scris şoferul pe Facebook.

Şoferul a subliniat faptul că serviciul 112 lasă de dorit:

„Am sunat la 112... unde am explicat aproape un minut despre ce este vorba ca să fiu transferat la dispecerat, care mă întreabă (din nou): ”despre ce este vorba”.

Le explic unde mă aflu, unde se duce masina respectivă, le spun că am filmare şi întreb: vreţi să stau pe loc? ”nu, nu este nevoie”. Plec, ajung în Ploieşti, pe bulevard sună telefonul: ”Bună ziua, agentul X, unde sunteti, de ce nu aţi stat pe loc?” Domnule, am întrebat dacă să vă aştept şi mi s-a spus că nu este nevoie” ”Nuu, nu aţi înţeles”... ”Am înţeles foarte bine, ba mai mult, am înregistrarea cu apelul de la 112..” Tăcere câteva secunde după care mă întreabă dacă pot să ma întorc, ceea ce am şi făcut. Mă gândeam pe drum ce amendă am să plătesc pentru că am filmat cu telefonul în timp ce conduceam...De data asta nu a fost cazul”, a postat bărbatul pe Facebook.

Ulterior, poliţia l-a oprit pe bărbatul care conducea cu băieţelul în braţe. Bărbatul a explicat că venea de la o înmormântare şi copilului i se făcuse rău. Tocmai de aceea îl ţinea în braţe, iar semnalele luminoase erau întrucât intenţiona să oprească pentru ca băiatul să poată lua o gură de aer. Poliţiştii i-au dat un avertisment.