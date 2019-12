Mike a economisit un milion de dolari canadieni, adică 760.000 de dolari şi doreşte să gestioneze aceşti bani fără să mai muncească vreodată, scrie digi24.ro.



Fostul analist IT a economisit mult pentru a se bucura de linişte şi are casă proprietate personală încă de la 19 ani.



La 27 de ani, se relaxează cu soţia şi cei doi copii. Tânărul pensionar spune că va reuşi să trăiască toată viaţa cu acei bani.



„Secretul pensionării timpurii este: cheltuieşte puţin, câştigă mai mult. Este foarte dificil să aplici asta, pentru că cei mai mulţi nu se pot lipsi de cafeaua de la Starbucks, călătorii în străinătate sau cel mai nou model de telefon. Amânarea recompenselor este secretul FIRE (Financial Independence and Retire Early - Independenţă Financiară şi Pensionare Timpurie)”, spune Mike.



Tânărul pensionar are chiar şi un canal de YouTube unde ne explică tuturor cum ne putem pensiona de la 24 de ani.