Povestea tânărului poliţist a fost făcută publică pe Facebook, de Sindicatul Diamantul.

Agentul George Boran, din Caraş Severin, s-a întors din Spania, cu familia, unde a locuit timp de 15 ani. Din copilărie a vrut să devină poliţist, aşa încât a urmat Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca.

„Odată ce am terminat cu examenele şi am absolvit şcoala, am primit o pereche de pantaloni care nu erau de talia mea şi nu intrau pe mine, o cămaşă cu însemne, o pereche de pantofi şi câteva geci de poliţie cu care urma să mă descurc următoarele săptămâni pe teren”, a povestit tânărul.

Potrivit acestuia, şcoala a absolvit-o în 20 septembrie 2019, iar „în 1 octombrie 2019 a trebuit să mă deplasez la IPJ Prahova unde eu, împreună cu zeci de proaspeţi absolvenţi, a trebuit să ne căutăm cazare în Ploieşti deoarece ne-au plimbat o săptămână până să ştim unde am fost repartizaţi (…) Scârbit fiind din şcoală, cănd am ajuns la IPJ Prahova, unde am observat lipsurile logistice, cât şi multe <drepturi> care figurau doar în scris, am decis să îmi dau demisia”.

Tânărul spune că a amânat luarea unei decizii, în speranţa că munca de teren îl va determina să rămână în poliţie. Astfel, George a fost repartizat la Secţia 11 de Poliţie Drajna, la Postul de Poliţie Ceraşu.

„Odată ajuns pe teren m-am trezit într-o secţie în care nu aveam căldură, toaletă şi nici apă curentă unde să ne spălăm pe mâini. Adică, dacă mergeam la un caz de înjunghiere şi mă pătam cu sânge nu puteam să beneficiez de o igienă normală pe care o găseşti în orice ţară civilizată. Pe scurt, dacă prin absurd eram eu mai <prost> şi peste două ore uitam că m-am pătat cu sânge şi nu am avut cu ce să mă spăl şi îmi rodeam unghiile mai luam şi o hepatită cadou. Să nu mai spun că în 20 de zile nu ni s-a oferit nicio dotare, nici tomfa, nici catuşe, nici spray iritant-lacrimogen, nici pistol, etc... dar să avem în vedere că am avut apeluri <112> cu scandaluri destul de grave, cu peste 5 persoane nervoase implicate, la care eu am fost nevoit să merg cu mâinile în buzunar şi coada între picioare rugându-mă să nu fie recalcitranţi făptuitorii că poate îmi iau şi bătaie. Deci nimeni nu a fost interesat că nu aveam echipament şi dotare corespunzătoare şi pur şi simplu eram <carne de tun>”, mai povesteşte George Boran.

Fostul agent vorbeste şi despre autospecialele cu care mergea în misiune.

„Acestea nu sunt dotate nici măcar cu sistem de cuplare pentru centurile de siguranţă din spate. Deci dacă ai <norocul> să fii al treilea funcţionar cu <statut special> şi să fii nevoit să stai pe bancheta din spate la un apel <112> s-ar putea să primeşti gratuit cursuri de <zbor> din partea MAI”, a mai scris tânărul.

În final, acesta speră că lucrurile se vor schimba în bine pentru colegii care au rămas în poliţie. „Doresc să văd măcar pentru colegii care au rămas în <afacerea voastră> o schimbare în bine, findcă pentru mine nu va fi, pe mine de astăzi m-aţi pierdut... nu am de gănd să mai îmi risc viaţa pentru voi".

Reprezentanţii IPJ Prahova susţin că demisia agentului este un act unilateral, cu toate că „s-au purtat discuţii în acest sens cu lucrătorul”.

„La nivelul inspectoratului sunt demarate proceduri de amenajare a spaţiilor de lucru, până la această dată, în cursul acestui an, fiind deja reabilitate cinci posturi de poliţie. (...) Totodată, s-a dispus efectuarea unor verificări de către structurile de specialitate din cadrul unităţii, iar în funcţie de rezultatul acestora vor fi luate măsuri în consecinţă”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Prahova.

Foto: Spr Diamantul / Facebook