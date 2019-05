Tânărul membru al PSD susţine că duminică a avut cea mai mare dezamăgire din viaţa lui.

„Da, sunt un tânăr membru PSD şi sunt mândru de asta, chiar dacă duminică noaptea am avut cea mai mare dezamăgire din viaţa mea, pentru că DA, la nivel naţional nu ne-au votat medicii cărora Partidul Social Democrat le-a triplat salariile şi am investit în sistemul medical pentru a-şi putea desfăşura activiatea în condiţii decente. Nu ne-au votat profesorii pentru că le-am dublat salariile şi am început construcţia de şcoli şi grădiniţe în mediul rural pentru că am considerat că, copiii României merită o educaţie performantă făcută de cadre didactice motivate financiar”, a scris Nicu Alexandru Cojocaru, pe Facebook.

El continuă spunând că PSD nu a fost votat de tinerii care beneficiază de majorarea salariului minim, de studenţii care au primit gratuitate CFR şi burse mărite, nici de bugetarii care au primit salarii mai mari.

„Am încercat să obţinem mai multe avantaje pentru România de la multinaţionalele care îşi duceau profitul în ţările lor. Am încercat să nu mai lăsăm să ne ia pădurile şi aerul. (…) Am început să construim autostrăzi şi drumuri expres, să refacem drumuri judeţene şi comunale, să scoatem ţara asta din noroaie. Companiile de stat au înregistrat profituri record şi economia ţării noastre prindea aripi. Nu am mai acceptat să fim sclavii străinilor şi pentru asta am plătit electoral”, a mai spus tânărul membru al PSD.

Acesta a mai scris că „dacă România nu se trezeşte la timp”, românii „o să plângă in continuare prin ţări străine, copiii tăi o să trăiască fără părinţi aproape în condiţii mizere, o să îţi moară copiii în spitale infecte şi populate de doctori corupţi şi prost pregătiţi, o să îţi moară bătrânii săraci şi umiliţi, o să continue să plece tinerii de lângă tine să lucreze pentru străini”.

„Dragi români, îmi doresc din suflet ca în viitorul apropiat realitatea să nu ne arate că duminică nu aţi distrus nici PSD-ul nici pe Liviu Dragnea, duminică aţi distrus şansa României de a nu mai fi o colonie şi o ţară mediocră!”, a mai scris, pe Facebook, Nicu Alexandru Cojocaru.