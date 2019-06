Ştrandul Titanic din Reşiţa, deschis recent este în centrul unui scandal, după ce un tânăr a postat o filmare pe reţelele de socializare susţinând că în apă sunt viermi, iar pe tobogan lipititori, scrie Radio Reşiţa.

„Ieri, împreună cu prietenii mei am ales ştrandul Titanic ca să ne răcorim şi să ne distrăm. Din păcate aici am avut parte de o surpriză neplăcută. Pe tobogan era o lipitoare, iar sub tobogan apa era muradară şi plină cu viermi. Precizăm că piscina era plină de oameni, noi am ales să nu mai facem baie şi am mers să stăm de vorbă cu administratorul piscinei. Acesta a ţipat la noi să plecăm şi nu a vrut să ne dea banii înapoi. Aşa că după acest dialog am plecat şi am depus şi o reclamaţie la Protecţia Consumatorilor, ne dorim ca această problemă să se rezolve", a spus tânărul care a postat filmarea pe reţelele de socializare.

Imaginile au fost distribuite de sute de ori pe reţeaua de socializare, iar Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin s-a autosesizat în acest caz. Astfel, joi dimineaţa, inspectori din cadrul instituţiei au mers în control la ştrand, administratorul fiind amendat cu 6.000 de lei ca urmare a neregulilor descoperite.

Purtătorul de cuvânt al DSP Caraş-Severin, Daniel Botgros, a declarat, joi, corespondentului Mediafax, că în apa ştrandului nu erau viermi, ci muşchi.

„Ca urmare a filmuleţului care a fost distribuit pe reţelele de socializare, inspectorii DSP Caraş-Severin s-au autosesizat, iar în această dimineaţă (n.r. joi) au mers în control. S-a verificat situaţia respectivă, iar în apă nu erau viermi, ci muşchi care au crescut, toboganul aflându-se într-o zonă mai umbrită. Pe timpul nopţii, administratorii ştrandului au desfăşurat o acţiune de igienizare. La finalul controlului, administratorul ştrandului privat a fost amendat cu 6.000 de lei, fiind descoperite nereguli igienico-sanitare, în sensul că piscina nu a fost întreţinută corect şi nu au fost folosite soluţii dezinfectante conform legii. De asemenea, a fost prelevată şi o probă din apă, iar peste 72 de ore vom avea rezultatele", a afirmat Daniel Botgros.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSP Caraş-Severin, ştrandul din Reşiţa nu a fost închis pentru că nu au fost descoperite probleme atât de mari care să reprezinte un pericol din punct de vedere al sănătăţii publice.