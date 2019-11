Electroputere Craiova, cândva simbol al industriei craiovene, îşi închide producţia din decembrie, după 70 de ani de activitate. Fabrica, patronată de investitori arabi, are pierderi de milioane de euro, iar în acest an uzina a avut un singur contract.

Din 4 secţii câte avea înainte de privatizarea din 2007, Uzina Electroputere a mai rămas cu două: secţia maşini rotative şi secţia transformatoare electrice. Pe prima a fost pus deja lacătul, iar utilajele au fost acoperite cu folii de plastic, spun sindicaliştii din Electroputere Craiova.

Secţia transformatoare electrice a avut în acest an un singur contract, pentru reparaţia unui transformator la Centrala de la Cernavodă, iar în decembrie, când acest contract se încheie, producţia va fi oprită definitiv.

„Ne-au anunţat că se închide activitatea operaţională, deci activitatea de producţie. Ceva era de bănuit, deoarece din 2018 nu s-au mai luat contracte noi. Motivul e că sunt pierderi pe care Electroputere le-a generat an de an din activitatea de producţie. Au crescut în fiecare an, milioane de euro - 8 milioane de euro, 9 milioane de euro, etc. Scriptic, dacă ne uităm pe documente, aşa apar, pierderi”, a declarat pentru MEDIAFAX liderul Sindicatului Electroputere Craiova, Cătălina Tibeică.

Restructurările au început încă din vară. În iunie, din 555 salariaţi, 296 au fost disponibilizaţi, spun sindicaliştii din Electroputere. Ultimii angajaţi ai fabricii, aproximativ 250 de persoane, vor pleca acasă luna viitoare, cu salarii compensatorii.

Colosul industrial, care înainte de 1989 făcea transformatoare electrice şi locomotive care ajungeau în aproape toată lumea, va fi vândut la metru. Angajaţii spun că deja au fost parcelate terenurile. Salariaţii bănuiesc că investitorii de la Al-Arab Contracting Limited au plănuit de la început să transforme uzina într-o afacere imobiliară, deşi, în 2007 când au cumpărat fabrica de la stat, au promis investiţii de milioane de eruo şi că o vor transforma într-un gigant internaţional.

„Cred că ei, de la bun început, au luat-o pentru afacerile imobiliare. Au dat 2 milioane de euro pe ea. Având în vedere că a intervenit criza atunci, după preluare, au fost nevoiţi să mai continue şi producţia. Acum de prin vară, au cadastrat toată suprafaţa rămasă (...) şi au făcut în jur de 46 de parcele, o suprafaţă de vreo 32 de hectare pe care vor să o vândă cu vreo 260 euro mp”, a spus Cătălina Tibeică.

Uzina Electroputere Craiova a fost înfiinţată în 1949. În anul 1991, fabrica a fost transformată în societate pe acţiuni, iar în 2007 a fost privatizată, pachetul majoritar de acţiuni de 86,28% fiind deţinut de firma saudită Al-Arrab Contracting Company Limited.