„Eu iau sub rezervă ce primesc ca informaţie. Am primit informaţie de la acest domn care este din zona respectivă şi care a insistat - am avut mai multe dialoguri cu dânsul. (...) Acest om a declarat că lui, acest domn Tonel, cum îl chema, este şeful acestui clan de trafic de persoane care a făcut victime şi care le-a făcut victime şi pe Luiza şi Alexandra, i-ar fi propus acestuia să întreţină relaţii sexuale cu minore, indicând locaţia lui Dincă ca loc de întâlnire”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei şi preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României.

Potrivit lui Cumpănaşu, bărbatul cu care a vorbit a spus că Luiza ar fi deja scoasă din ţară de reţeaua de trafic de minore.

Bărbatul i-ar mai fi spus că are şi un laptop cu mai multe înregistrări cu un lider al clanului, pe care l-ar chema Tonel. Laptopul ar urma să fie transmis parchetului.