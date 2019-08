„Dinspre toate zonele de putere ale statului sunt presat sa renunt la aparitii publice si dezvaluiri a neputintei unor institutii in a apara viata copiilor nostri!. Cel putin in judetul Olt. Ieri, 2 politicieni de la partide adverse au cerut public sa nu mi se mai permita sa vorbesc public. Am verificat cu conducerea celor doua partide importante si niciunul nu a avut (spun ei) acordul conducerii partidelor. Devine totusi dubios ca 2 reprezentanti ai celor mai mari partide din Romania au cerut asa ceva. Oare de ce? Dvs ce credeti?”, a scris pe Facebook Alexandru Cumpănaşu.

Unchiul Alexandrei a avut, din momentul în care s-a aflat de crimele din Caracal, numeroase poziţii publice în care declara că instituţiile statului că nu au fost capabile să o salveze pe minoră, deşi a sunat la 112 de trei ori din casa lui Gheorghe Dincă.

Fata a fost găsită după 19 ore de la apeluri, însă prea târziu. Oasele identificate de anchetatori în curtea lui Dincă au ADN-ul Alexandrei, este concluzia INML.