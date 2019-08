„Eu îi înţeleg că sunt grăbiţi, că au multe de făcut, dar este inadmisibil să trimită doi poliţişti la o familie acasă şi să nu spună de ce sunt audiaţi. Că văd că pe Dincă, dacă nu are apă rece, au grijă să îi aducă, dacă nu are o pernă sub cap, au grijă să îi aducă, dacă mai oboseşte, eventual îi aduc un pat", a spus Alexandru Cumpănaşu.

Acesta spune că anchetatorii au mers acasă la părinţii Alexandrei Măceşanu şi le-au spus să se prezinte joi la Poliţia Caracal, dar fără a spune şi de ce.

„Nu mai acceptăm să îşi bată joc de familia asta. Să trimiţi oameni să spună veniţi mâine la 10 (...). Se merge pe teza psihopatului care a făcut...Pentru toată lumea este cel mai convenabil să închidem dosarul. Dacă le trece prin cap anchetatorilor, sper că nu, să disjungă dosarul şi să îl trimită pe Dincă în judecată pentru omor şi mai facem după anchetă pe crimă organizată... ", a mai spus Cumpănaşu.