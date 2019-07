Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud a lansat trăsura tip fast-food care întregeşte oferta sigurului atelier de confecţionat trăsuri şi sănii din ţară.

Noua trăsură poate fi folosită pentru a vinde mâncare, ea putând fi transformată în gelaterie sau cofetărie, în florărie sau magazin de cadouri şi artizanat, în librărie dar chiar şi în cofffe shop sau berărie.

„Noi la Bistriţa avem un atelier, unic în ţară, de confecţionat trăsuri. În acest atelier avem o gamă destul de largă de produse, plecând de la şaretele clasice, trăsurile de vânătoare, trăsura cu coviltir care este pentru evenimente şi nunţi. În acest an şi la solicitarea diverşilor agenţi economici care se ocupă cu industria alimentară şi de turism, dar şi din ceea ce am mai văzut eu pe unde am umblat, am adus pe piaţă un nou produs – trăsura fast food. Această trăsură este practic un chioşc pe roţi care poate fi tractat hipo sau auto pe distanţe mici. Se montează în locuri publice şi poate fi folosit pentru o gamă variată de servicii. Este spaţioasă, are o lungi de 5, 15 m şi o lăţime de 2,8 m, este izolată şi poate fi folosită şi iarna. Este placată cu lambriuri, are geamuri de servire, măsuţă detaşabilă”, a declarat, pentru corespondentul Mediafax, directorul Direcţiei Silvice Bistriţa, Gheorghe Ivan.

Noua trăsură costă aproape 30.000 de lei şi numeroase firme din Bucureşti au transmis că vor să achiziţioneze trăsura tip fast-food produsă manual, în atelierele Direcţiei Silvice din Bistriţa.

„Avem deja solicitări din Bucureşti, de la firme interesate, ei vor cantităţi mari, dar din păcate nu vom putea realiza decât una pe lună pentru că este confecţionată manual şi personalul care ştie să lucreze aceste meserii este din ce în ce mai rar”, a mai spus directorul Direcţiei Silvice Bistriţa, Gheorghe Ivan.

La Bistriţa, atelierul de confecţionat trăsuri a fost deschis în 2004, deoarece Herghelia din Beclean, care aparţine şi ea de Direcţia Silvică, trebuia să intre în circuitul concursurilor hipice din ţară şi avea nevoie de o trăsură. Din atunci, meşterii din atelierul Direcţiei Silvice au scos pe piaţă opt tipuri de trăsuri şi sănii – trǎsuri de paradǎ, trǎsuri pentru vânǎtoare, de promenadǎ cu coviltir rabatabil, trǎsuri pentru ponei, şarete, precum şi sănii cu două sau trei banchete şi inclusiv cu model rusesc.

Trăsurile sunt omologate pentru circulaţia pe drumurile publice, fiind dotate cu şasiu metalic, sisteme de frânare şi de amortizare, suprastructura din lemn cu tapiserie şi design elegant. În atelierul de la Bistriţa se produc anual circa 40 de sănii şi trăsuri, extrem de dorite de herghelii, hoteluri şi pensiuni turistice din ţară.