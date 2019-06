Potrivit unui comunicat al UBB Cluj-Napoca transmis, joi, domeniul Administraţie publică, de exemplu, se află pentru al doilea an consecutiv în top 200, situându-se în intervalul 151-200.

„UBB Cluj-Napoca îşi păstrează locul între cele mai prestigioase universităţi din lume, conform datelor publicate de Academic Ranking of World Universities (ARWU), cunoscut şi ca rankingul Shanghai al universităţilor, unul dintre clasamentele internaţionale de referinţă ale universităţilor. UBB are cele mai multe domenii academice incluse în clasament dintre universităţile româneşti. Domeniul Matematică din UBB are şi în acest an cea mai bună poziţionare în ARWU, situându-se în intervalul 301-400 din 500 de poziţii incluse în ranking, alături de Universitatea din Bucureşti. La rândul său, domeniul Administraţie publică, dezvoltat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, se află pentru al doilea an consecutiv în top 200, situându-se în intervalul 151-200, din 200 de poziţii incluse în ranking”, se arată în comunicat.

UBB este lider naţional, alături de Universitatea din Bucureşti, şi în domeniul Geografiei, situându-se în intervalul 201-300, din 300 de poziţii incluse în ranking, precum şi în domeniul Ştiinţelor pământului, unde se regăseşte în intervalul 401-500, din 500 de poziţii incluse.

„Şi în domeniul Fizicii UBB se situează între primele 500 din lume - intervalul 401-500 - din 500 de poziţii incluse în ranking, pe poziţie similară Universităţii Politehnica din Bucureşti. Aici Universitatea de Vest din Timişoara ocupă intervalul 301-400”, se mai arată în comunicat.

Prorectorul cu cercetarea al UBB, Daniel David, a susţinut că noile rezultate ale rankingului Shanghai dovedesc încă o dată că universităţile mari, universităţile tradiţionale din România au capacitatea de a concura cu cele din străinătate.

„Pentru a continua să fim prezenţi în aceste clasamente este, însă, obligatoriu să vedem o intensificare a susţinerii activităţilor de cercetare şi inovare, o regândire a principiilor de finanţare a universităţilor în sensul susţinerii performanţei, nicidecum a uniformizării”, a subliniat David.

Clasamentul Shanghai cuprinde peste 4.000 de universităţi din întreaga lume, ierarhizate în funcţie de 54 de domenii din zonele ştiinţelor naturale, ingineriei, ştiinţelor vieţii, ştiinţelor medicale şi ştiinţelor sociale.

Clasamentele pe domenii sunt realizate şi publicate anual de Academic Ranking of World Universities (ARWU) începând din anul 2009.

Foto: Universitatea Babeş-Bolyai/ Facebook