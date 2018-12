Potrivit reprezentanţilor STB, un furtun al instalaţiei de încălzire al unui autobuz care circula către Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, pe ruta 783, s-a spart vineri dimineaţă.

Autobuzul a fost inundat cu apă clocotită, iar pasagerii au fost evacuaţi.

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a distribuit pe Facebook imagini cu incidentul. "Primăria neagă acest incident. Cică nu s-a întâmplat. Iar Otokar, firma turcească de asamblare a autobuzelor, ne ameninţă cu procese, cică le strică imaginea (Firea, gen). Iar apa... Deja vine cu rugină. Parcă ar veni de pe conductele RADET. #hamam. Mai bine ar spune cum au primit acest contract. Firea, banii înapoi! Contractul oprit!", a scris Ciucu, pe Facebook.

De când au fost aduse în Bucureşti, autobuzele Otokar au avut mai multe probleme din cauza frigului.

De altfel, în aceeaşi zi, consilierul general PNL Ciprian Ciucu a distribuit o înregistrare video cu un autobuz Otokar care se defectase pe traseu. "S-a mai stricat unul. Nu, nu este o conspiraţie a universului împotriva FIREA/PSD. Sunt doar proaste şi scumpe. Atât poate Firea de la PSD", a completat liberalul.

”Update: se pare ca totuşi defecţiunea aparţine autobuzului. Mediafax a primit confirmarea de la STB

Am dat jos clipul cu acel autobuz-saună, din care ţâşnea apa. Totuşi... Era prea multă apă. Nu are cum să fie atâta apă in sistemul de încălzire a unui autobuz. Autobuzul pare oprit deasupra unei avarii a RADET”, a completat Cuprian Ciucu.

În luna iunie a acestui an, primarul general, Gabriela Firea, a semnat împreună cu managerul general al Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, Serdar Gorguc, contractul prin care Primăria Capitalei achiziţionează 400 de autobuze noi Euro 6. Conform graficului de livrări, până la sfârşitul acestui an, vor veni la Bucureşti primele 100 de unităţi, urmând ca anul viitor, să ajungă şi restul de 300 de autobuze.

Valoarea tranzacţiei este de 100 milioane euro plus TVA. Autobuzele sunt de trei tipuri în funcţie de traseele pe care vor circula: 320 de autobuze de 12 m, 50 autobuze de 10,7m şi 30 de autobuze de 18 metri. Noile autobuze beneficiază de aer condiţionat şi de tehnologie GPS, care permite localizarea în trafic şi furnizarea către călători a informaţiilor legate de timpii de aşteptare în staţie şi de parcurgere a traseului.