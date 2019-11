ORA 21:35 Boris Johnson suspendă campania electorală, după atacul de la Londra

Premierul britanic în exerciţiu, Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, a decis suspendarea timp de două zile a campaniei electorale, în urma atacului terorist comis în centrul Londrei, informează BBC News.

Surse din cadrul Partidului Conservator au declarat că premierul a anulat toate evenimentele electorale programate vineri seară şi sâmbătă.

La rândul său, Partidul Laburist (opoziţie) a suspendat evenimentele electorale programate vineri seară. „Inima mea este alături de victimele acestui atac îngrozitor”, a declarat liderul laburist, Jeremy Corbyn.

Jo Swinson, preşedintele Partidului Liberal-Democrat (opoziţie), a lăudat intervenţia rapidă a serviciilor de securitate. „Incidentul de astăzi ne aminteşte că nu putem avea niciodată securitatea ca fiind ceva garantat automat. Nu trebuie să uităm niciodată activitatea vitală a poliţiei şi a serviciilor de securitate pentru ca noi să fim în siguranţă. Cei care încearcă să ne terorizeze, să ne divizeze sau să ne submineze libertăţile nu vor reuşi niciodată”, a declarat Jo Swinson, citată de cotidianul The Guardian.

Marea Britanie va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 12 decembrie.

ORA 20:35 Boris Johnson: Atacul din centrul Londrei probabil este de natură teroristă

Atacul din centrul Londrei este, cel mai probabil, de natură teroristă, a declarat vineri seară premierul în funcţie al Marii Britanii, Boris Johnson, citat de cotidianul The Guardian.

„Chiar dacă investigaţia este în curs, poliţia poate confirma că acesta a fost un incident terorist. Din ceea ce ştim, incidentul s-a încheiat”, a declarat Boris Johnson.

„Gândurile mele sunt în primul rând la serviciile de intervenţie şi la curajul agenţilor de poliţie. Este foarte trist să aflăm că unele persoane au fost rănite în incident, suntem alături de aceste persoane şi de familiile lor”, a adăugat premierul britanic.

„Poliţia Metropolitană continuă investigaţiile, vă pot asigura că orice persoană implicată în această infracţiune, în acest atac, va fi căutată şi va fi adusă în faţa justiţiei”, a subliniat Boris Johnson.

Conform bilanţului preliminar, o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite în atacul comis pe Podul Londrei din centrul capitalei britanice.

ORA 20:15 Două persoane rănite în atacul comis în centrul Londrei au murit

Două persoane care fuseseră rănite prin înjunghiere în atacul produs în centrul Londrei au murit vineri seară, anunţă surse medicale citate de cotidianul The Guardian.

Două dintre persoanele rănite au decedat la spital, au declarat surse din cadrul serviciilor medicale de urgenţă.

Toate persoanele rănite au fost transportate la Spitalul Regal londonez Whitechapel.

Presupusul autor al atacului a fost împuşcat mortal de agenţi de poliţie. Un alt suspect a fost reţinut.

ORA 18:40 Poliţia londoneză anunţă: Presupusul autor al atacului din Londra a fost împuşcat mortal

Poliţia metropolitană londoneză a confirmat, vineri seară, că autorul atacului din Londra a fost împuşcat mortal de agenţii serviciilor de securitate.

„Pot confirma că în jurul orei 14.00 (16.00, ora României), poliţia a fost solicitată la un incident în care au fost înjunghiate mai multe persoane”, a declarat comisarul Neil Basu.

„Un suspect a fost împuşcat de agenţii de intervenţie şi a murit pe loc”, a precizat Neil Basu.

ORA 17:25 Ancheta în cazul atacului din Londra, preluată de divizia antiterorism

Departamentul Antiterorism al Scotland Yard a preluat investigaţia în cazul atacului produs vineri în centrul Londrei, informează cotidianul The Guardian.

Anchetatorii încearcă să afle motivul atacului.

În investigaţie sunt implicaţi agenţi ai Departamentului Antiterorism al Poliţiei metropolitane londoneze (Scotland Yard).

„În acest moment, circumstanţele referitioare la acest incident sunt neclare. Totuşi, ca măsură de precauţie, în prezent răspundem la acest incident considerându-l asociat terorismului”, a transmis Scotland Yard.

Ştire iniţială

Incidentul a avut loc pe Podul Londrei din centrul capitalei britanice, au declarat surse citate de postul Sky News.

Cel puţin cinci persoane au fost rănite în atacul produs vineri în centrul Londrei, au declarat surse din cadrul Poliţiei citate de postul Sky News. Potrivit aceluiaşi post, una dintre victime ar fi decedat, însă informaţia nu a fost confirmată de autorităţi.

Serviciile de urgenţă au anunţat că este vorba de „un incident major”.

Perimetrul situat în jurul Podului Londrei a fost izolat de agenţii forţelor de ordine.

Momentele şocante în care suspectul este împuşcat mortal de către autorităţi a fost surprins de o româncă. Pe filmare se poate auzi cum femeia spune: „Ăştia au mitraliere”.

Working in London Bridge is scary, there’s been a shooting on the bridge. I saw a load of people running and then heard gun shots. Now the police are trying to get into this lorry. pic.twitter.com/lxC5lqXL21