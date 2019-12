UPDATE

Fostul soţ al interpretei de muzică populară a postat un mesaj pe reţea de socializare Facebook. Acesta a distribuit piesa celor de la Talisman - Atât de singur. Postarea sa a fost umplută de comentariilor persoanelor îndurerate.

„Uite ca te-a luat Ileana ta lângă ea acum! Parcă postarile astea au dat de înţeles că se va întâmpla ceva rău!” , „Ileana l-a iubit atât de mult că l-a chemat la ea! Dumnezeu sa-i odihnească în pace!” , „Dumnezeu sa-l ierte ! Acum nu o sa se mai simta singur , alături de iubirea vieţii lui” sau „Cu aceasta postare ţi s-a făcut un semn atât de singur ,şi ai plecat după iubirea vieţii tale Ileana odihna veşnică.” sunt mesajele postate de internauţi.

O altă persoană, Adrian Stan, a postat pe Facebook mai multe poze cărora le-a adăugat mesajul: „Adio, prieten drag!!! Cu 3 ore înainte de nenorocire, am luat masa împreună! Odihneşte în pace alături de zâna ta!”.

Foto: Adrian Stan / Facebook

Doina Belu, naşa de cununie a Ilenei Ciuculete şi a lui Cornel Galeş, a oferit primele declaraţii.

„Din păcate, tot ce aflu îmi întăreşte convingerea că finul meu, Cornel Galeş, a murit. Erau trei în maşină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei şi el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în maşină, era în stare de şoc şi abia înţelegeam ce spune. Ne-au dat şi număr de cadavru, am rugat pe cineva care ştie spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu ştiu ce să mai zic… Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, a declarat Doina Belu pentru wowbiz.ro.

Ştire iniţială

Viviana, iubita neoficială a lui Cornel Galeş, nu confirmă decesul, însă recunoaşte că nu mai ştie nimic de fostul soţ al Ilenei Ciuculete. Aceasta încearcă pe toate căile să obţină informaţii despre accidentul încă neconfirmat al lui Cornel Galeş.

„Nu ştiu foarte multe. M-a contactat Doina, cea care i-a fost naşă lui Cornel şi mi-a spus că s-ar fi întâmplat o tragedie. Am aflat, sunt disperată că nu reuşesc să dau de prietenul lui de acolo, să mă lămuresc. Voi pleca mâine de dimineaţă, deja am rezolvat, şi voi afla ce s-a întâmplat. Sper să fie doar un zvon fals, dar nu reuşesc să dau nici de el, nici de prietenul lui, ceea ce mă pune pe gânduri. Sper, totuşi, să nu fie adevărat, iar Cornel să nu fi avut acel accident de circulaţie în Spania”, a declarat Viviana pentru wowbiz.ro.

Naşa de cununie al lui Cornel Galeş şi a Ilenei Ciuculete a mărturisit că ar fi primit o veste cumplită. Văduvul regretatei cântăreţe de muzică populară ar fi murit într-un accident de maşină. „Am primit telefon de la un agent de circulaţie din Spania că Cornel Galeş a avut un accident şi e mort. Tu ştii ceva, a mai confirmat o prietenă”, a spus naşa lui Cornel Galeş într-un comentariu pe o reţea de socialiazare, potrivit Capital.ro.