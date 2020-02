Ministerul turc al Transporturilor, Cahit Turhan, a declarat că la bord se aflau 183 de persoane, inclusiv şase membri ai echipajului. Acesta a precizat că tragedia este rezultatul unei „aterizări dure”.

Ştirea iniţială:

Filmarea postată online de postul de televiziune turc NTV arăta avionul cu pagube grele la fuselajul său, iar porţiunea din faţă a avionului - inclusiv cabina de pilotaj şi mai multe rânduri de scaune - se pare că s-au rupt de restul avionului. O a doua secţiune, mai aproape de coadă, s-a rupt şi ea. Se pot vedea diapozitive de evacuare a pasagerilor.

Staţia a raportat că avionul a luat foc după ce a derapat, dar că focul a fost stins rapid.

Sursă FOTO: Twitter/ jimgreen

