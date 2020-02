UPDATE ora 17.50 - CFR Călători vine cu precizări în cazul tânărului nevăzător care n-a fost lăsat să-şi ocupe locul la cuşetă pentru că era însoţit de câinele ghid. Companiaa susţine că refuzul controlorului a fost generat de către ceilalţi călători din compartiment care au solicitat acest lucru, potrivit unui comunicat remis marţi Mediafax.

„Precizăm că refuzul de a permite accesul în compartimentul cuşetă al tânărului însoţit de câinele ghid a fost generat de către ceilalţi călători din compartiment care au solicitat acest lucru şi care aveau acest drept conform regulamentelor de transport şi nu de către însoţitorul de vagon aşa cum este menţionat. Însoţitorul de vagon a făcut tot ce e omeneşte posibil pentru ca tânărul să se odihnească până la Cluj şi de a-i mulţumi, de asemenea, şi pe ceilalţi călători. Însoţitorul de vagon i-a găsit o altă cuşetă de dormit, după ce călătorii din cuşeta lui îi refuzaseră accesul cu câine”, arată CFR Călători în comunicat.

CFR mai spune că regulamentul de transport pe calea ferată al Comisiei Europene nr. 1371/2007 prevede faptul că nu este „permis transportul animalelor care pot deranja sau incomoda călătorii sau pot provoca o daună”, în conformitate cu art.12, alin (1) din capitolul 1, titlul III. Totodată, CFR susţine că accesul persoanelor cu câini ghizi la vagoane de dormit/cuşetă se face cu acceptul celorlalţi parteneri de călătorie.

"Totodată, conform aceluiaşi regulament european personalul nostru de tren oferă asistenţă persoanelor cu mobilitate redusă dacă ne transmit o solicitare cu minimum 48 de ore înainte de efectuarea călătoriei, ceea ce tânărul nu a făcut", precizează CFR Călători.



Ştirea iniţială:

Băiatul, care este nevăzător, a vrut să urce cu câinele ghid în cuşetă, dar controlorul l-a oprit prin forţă fizică, susţinând că nu are voie cu animalul.

„El continua să-mi arate cu degetul unde e celalalt vagon, de clasa a doua, unde după el aş fi avut voie. De menţionat că sunt nevăzător şi, evident, nu vedeam unde îmi arata cu degetul.

În fine, am încercat să-l conving că există legea 448, articolul 64 care permite accesul liber al câinilor în orice loc, a continuat să fie agresiv, m-a ţinut la capătul culoarului, a continuat să tipe agresiv la mine, nici măcar nu a încercat să găsească o variantă pentru a-mi ocupa şi eu locul în cabina de cusetă. În acel moment, în care mă simţeam umilit şi obosit, am sunat la 112 şi i-am explicat celor de la poliţie ce mi s-a întâmplat. La staţia Ploieşti a venit o doamnă poliţistă, m-a legitimat, i-am explicat toată situaţia, ca în final să-mi spună că am dreptate şi trebuie să-mi ocup locul. “Domnul” controlor a înţeles în sfârşit, dar nu a ezitat să-mi spună, bătându-se cu pumnul în piept că tot el are dreptate, dar pentru a-mi arăta că e om bun mi-a găsit un loc”, scrie tânărul pe Facebook.