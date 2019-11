Redăm principalele idei din emisiune:

ORA 21.05 Stan, despre şansele lui Dăncilă: Nu are nicio şansă. Ea va face o figură mult mai bună decât se aşteaptă mulţi. Dar nu are de unde să poată, în acest moment, dizloca suficient pentru a-l bate pe Iohannis. Încercarea ei de a forţa o dezbatere a defavorizat-o. Ea trebuia să îşi facă propria campanie după primul refuz. L-a aşezat pe Iohannis în poziţia de Patriarh atotputernic.

ORA 20.52 Despre Iohannis - Mesajul lui privind justiţia, un mesaj electoral pentru proşti

ORA 20.47 Despre relaţia România-UE - România stă prost cu UE. Acolo ceea ce contează e capacitatea de negociere pentru a obţine maximul

ORA 20.40 Despre NATO: N-o să apere niciodată. Articolul 5 este golit de conţinut

ORA 20.38 Despre relaţia România-SUA La noi se merge orbeşte pe mâna americanilor. E o eroare teribilă, va costa grav poporul român

ORA 20.35 Valentin Stan, despre mişcările geopolitice: America s-a terminat ca model de democraţie. Iar lideri politici precum Macron au ajuns să spună: Noi am rămas singura putere democratică din lume. Noi trebuie să fim foarte atenţi cum jucăm această carte, iar la noi se merge orbeşte pe mâna americanilor. America îşi permite să încalce rezoluţiile ONU, precum cea despre mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, pentru că America îşi permite. Dacă vrea, America mâine nu mai sponsorizează ONU şi organizaţia se închide. România nu îşi permite asta şi trebuie să joace cu grijă. România este parte din Uniunea Europeană, nu din federaţia americană.

ORA 20.33 Despre prezidenţiale: Argumentul pentru a vota Dăncilă e să te uiţi atent la Iohannis

ORA 20.26 Despre turul 2 al prezidenţialelor: Nu există boicotarea turului II. Într-o democraţie nu poţi da un astfel de semnal

ORA 20.01 Despre Băsescu: Sub el, Sistemul a acaparat tot ce mai era de acaparat. Povestea cu Petrov nu e despre Băsescu, ci este un avertisment pentru altcineva...

ORA 19.49 Cum o caracterizează Valentin Stan pe Dăncilă: Eu am criticat-o foarte tare, pentru povestea cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Am criticat dur poziţia ei. Nu mă feresc să o critic. Dar, uitându-mă la ea, ea nu s-a oferit drept un mare cărturar. Ea face politică, iar în politică nu există impostori. Criteriul, în politică, este numărul de voturi. De aceea ajung nebuni sau oameni de nimic sau genii în funcţii mari. Ea este un om politic român care întâmplător este preşedintele PSD şi candidează la funcţia supremă. Dacă mă uit la prestaţia ei comparativ cu Iohannis, o aleg pe ea fără a zăbovi nici măcar o secundă. Lui George W. Bush i s-a spus „cretin” în primul tur. Uite aşa, acest cretin a câştigat al doilea tur. Poate cineva în această ţară să îmi spună mie că este Viorica „unfit” pentru a se urca într-o demnitate doar pentru că îi scapă câte o sintagmă neînţeleasă cu gramatica limbii române? Strategia ei electorală e varză. Dar, dacă te uiţi la ea, are o componentă de comunicare care livrează înţelegerea faptului că se exprimă sincer. Iohannis nu spune ce îi trece prin cap. Nu sunt activist PSD, dar să spui în conferinţă că PSD este antieuropean şi antiamerican? Ei sunt cei care au finalizat negocierile pentru intrarea la NATO şi tot ei au finalizat negocierile de aderare la UE.

ORA 19.42 Stan, despre rachetele Patriot: Cu certitudine sunteţi la curent cu faptul că livraţi din buzunarul dumneavoastră 300 de miliarde pe bateriile alea Patriot luate degeaba. Pe 17 septembrie 2017, un comandant important al neamului, acum hulit, pe numele lui Dragnea, spune: Domnule, eu habar nu aveam de chestia asta, Am văzut la televizor. Ne dădeam telefoane ca proştii, eu şi cu Grindeanu. Al treilea om în stat şi şeful guvernului nu ştiau de rachetele alea? Dacă ei nu ştiau, atunci cine ştia? Cine le cumpăra, totuşi? Parlamentul a votat cu amândouă mâinile... Ai acum fiare vechi pe care nu le vei folosi niciodată, deoarece ruşii nu te vor ataca niciodată şi oricum le vei putea folosi doar împotriva lor. Înseamnă că altcineva conduce România. Securiştii.

ORA 19.26 De ce a criticat Stan cartea „EU.RO” a lui Iohannis: Eu am citit despre UE. Mi se pare că el nu a citit nimic. Am citit cartea, este făcută de nişte băieţi. Unele pasaje sunt nişte însăilări OK, altele sunt nişte aberaţii.

ORA 19.18 Valentin Stan, despre jurnaliştii care i-au pus întrebări lui Iohannis: Oamenii care au acceptat să participe la chermeză sunt şi ei nişte fenomene. Aşa ceva nu există nici măcar în China. Nu te oferi opiniei publice drept jurnalist şi apoi participi la aşa ceva. Pentru că nici măcar Kim Jong-un sau Putin nu te mai primesc la discuţii.

ORA 19.15 Stan, despre greşeala făcută de Dăncilă: Dacă cineva candidează şi vrei să îl consiliezi, spune-i aşa: În momentul în care cineva creează un eveniment, nu îl recreea în oglindă. Pentru că lumea se uită la tractor, nu la remorcă. Dăncilă face în oglindă ce face Iohannis. Ceea ce e devastator, pentru că nu mai contează ce spune. Ea altminteri a fost destul de performantă, a stat două ore în picioare. Dincolo, la Iohannis, a fost o chermeză între prieteni.

ORA 19.11 Despre refuzul lui Iohannis de a participa la dezbatere: În prima conferinţă a lui Iohannis e o glumă interesantă. De ce nu face dezbatere? El spune: Eu am făcut dezbatere cu Ponta şi mie nu mi-a adus nimic şi lui nici măcar atât. De ce nu faci, atunci, dezbatere? Iohannis: Pentru că nu vreau să-i dau Vioricăi nimic.

ORA 19.06 Cum caracterizează profesorul Stan România ultimilor 30 de ani: România idealului eşecului premeditat

Ora 19.00 De ce nu a adus Valentin Stan celebrul laptop: Ce să fac cu laptopul între prieteni?

Ştirea iniţială. Marius Tucă şi Valentin Stan fac o analiză la sânge a ofertei celor doi candidaţi la alegerile prezidenţiale.

Sunt doar câteva din întrebările la care va răspunde analistul politic Valentin Stan, miercuri, începând cu ora 19.00, într-o emisiune LIVE „Marius Tucă Show"