Olguţa Vasilescu a declarat la un miting electoral de la Târgu-Jiu că a aflat de un val imens de concedieri, respectiv că sute de mii de bugetari care vor fi concediaţi.

De asemenea, Vasilescu a afirmat că a aflat că gazul şi enegia nu vor mai fi subvenţionate de stat, pentru că fiecare român trebuie să îşi plătească aceste utilităţi.

„Noi le-am plafonat preţurile la gaze şi la energie prin ordonanţa 114. Ei au anunţat deja, ieri, că o vor abroga. Ce am mai aflat, că reintroduc taxa de primă înmatriculare, că vor creşte preţurile la medicamente, pentru că se rediscută taxa clawback, că îngheaţă salariul minim şi bineînţeles că vor creşte taxele pe muncă. Tot ieri, medicii au fost anunţaţi că nu mai sunt bani pentru salariile lor. Eu nu ştiu pe cine au întrebat atunci când au mers la Ministerul Sănătăţii, doamna Turcan, domnul Orban şi cu ministrul Sănătăţii, probabil că portarul l-au întrebat, pentru că, dacă ar fi întrebat pe oricine altcineva, le-ar fi spus că banii există. Sunt în buffer-ul din Trezorerie şi la Ministerul Finanţelor Publice. Nici Cîţu nu ştia unde este această sumă de bani necesară. El era foarte preocupat să caute gaura despre care vorbea doamna Turcan, de la Ministerul de Finanţe, ca să îşi facă selfie cu ea. Gaura aceea de 11 miliarde să ştiţi că este aceeaşi gaură pe care am găsit-o noi când am venit la guvernare, după Guvernul Cioloş şi de fapt reprezintă deficitul României, pe care noi am anunţat că îl ţinem sub 3% şi am reuşit să-l ţinem sub 3%, dar noi am fost profesionişti. Ca să depăşeşti acest deficit, nu trebuie să fii profesionist. Poate să te cheme şi Florian Cîţu”, a spus Olguţa Vasilescu.

Apoi, aceasta a continuat spunând despre Florian Cîţu că este născut de 1 aprilie: „Ce glumă poate să fie mai proastă decât că la Finanţele României va veni unul în acest guvern de păcălici exact născut de ziua păcălelilor. Dar nu vreau să-i plângem, pentru că, ei cu siguranţă vor găsi soluţii. Cu siguranţă, domnul Cîţu va mai face un live şi vor veni banii grămadă peste ei sau, dacă nu, o să-l chemăm pe domnul Teodorovici, ca să-l înveţe pe domnul Cîţu cum se astupă o gaură”.

Vasilescu a ironizat-o şi pe Violeta Alexandru, noul ministru al Muncii, spunând, la acelaşi miting electoral, că aceasta „s-a pus pe plâns când a auzit că există un deficit de două miliarde la fondul de pensii. Ştiţi cât era deficitul un 2016, când am venit noi la guvernare? 16 miliarde. Deci două miliarde acum, după ce am majorat pensiile cu aproape 50%, faţă de 16 miliarde, în 2016, când această doamnă era ministru, în Guvernul Cioloş. Apropo şi de doamna aceasta. Ştiţi care era numele de fată al ei? Bau. În curând nu o să mai vorbim despre ministrul Muncii, în curând o să vorbim despre bau-bau de la Pensii şi de la Salarii, care ieri ne-a anunţat, la fel, că vor scădea salariile”.