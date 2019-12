Proiectul de lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, a primit aviz favorabil din partea membrilor comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor, după critici aduse Ministerului Muncii, informează evz.ro.



Potrivit proiectului, depus de opt parlamentari ai PSD şi ALDE, se vor acorda un anumit număr de zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, dacă unităţile de învăţământ vor fi închise temporar din cauza condiţiilor meteo neprielnice sau a altor situaţii extreme decise de către autorităţi.



În timpul dezbaterilor, preşedintele Comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor, Adrian Solomon, a criticat lipsa de la şedinţă a reprezentantului Ministerului Muncii.



„Ministerul Muncii continuă într-o atitudine de sfidare a comisiei.(…) Ce se întâmplă? Au dat afară şi portarul. Nu puteau să trimită măcar un portar? Este inadmisibil. (…) După ce au dat afară toţi secretarii de stat, fără să lase vreunul de sămânţă, au dat şi secretarul general şi secretarul general adjunct, toţi directorii. Ce se întâmplă la Ministerul Muncii? Are cineva cap în ţara asta sau este varză? Colegii de la liberali, aşa e frumos? Măcar unul de sămânţă să-l trimiţi aici”, a spus Solomon, care a suspendat şedinţa pentru câteva minute. Şedinţa a fost reluată după ce la comisie a venit secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ioana Constantin.



Proiectul va fi dezbătut in plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.