„Se ştie că, din cauza faptului că au fost zile libere, că există o decalare a termenului de plată a pensiilor. Pensiile vor fi plătite cu o decalare de trei-patru zile datorată faptului că au existat zile libere şi că astăzi a fost prima zi lucrătoare. Noi am prevăzut în Legea bugetului de stat banii necesari pentru aplicarea Legii pensiilor”, a spus Ludovic Orban, la Digi24.

În ianuarie distribuirea pensiilor se va decala pentru că banii pentru drepturile sociale ajung în conturile Poştei Române începând cu 7 ianuarie, aşa cum se întâmplă la fiecare început de an, informează Poşta Română.

Compania spune că într-o lună obişnuită primeşte prima parte a banilor de pensii cu 3 zile înainte de prima zi lucrătoare a lunii în care pensiile sunt livrate. „Ca la orice început de an, partenerii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice virează Poştei Române prima tranşă a banilor începând cu 7 ianuarie, întrucât are loc închiderea de an, când se trage linie închizându-se creditele bugetare. Transformarea acestora în cash şi distribuirea în genţile fiecărui factor poştal durează aproximativ 3 zile. Astfel, pensiile vor fi livrate începând cu 10 ianuarie, într-un interval de 10 zile”, explică Poşta, într-un comunicat.