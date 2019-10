Adina Apostol a supravieţuit Colectivului şi pentru că pe 5 noiembrie 2015, la câteva zile după incendiu, a fost transferată în Belgia.



"Eu la spitalul din Belgia am ajuns în comă, am fost transferată în stare de comă de aici. Am fost transferată după o săptămână de stat în spitalele din România, timp în care m-am infectat, dacă spun corect, cu nouă bacterii", a povestit Adina Apostol, într-un material mai amplu, care va fi difuzat de către agenţia MEDIAFAX la 4 ani de la tragedie.

A trecut prin zeci de operaţii, iar în ultimii ani spitalul i-a devenit o a doua casă. Viaţa ei s-a schimbat complet şi pentru totdeauna în seara de 30 octombrie 2015. Azi, când vorbim cu ea, este o tânără izolată.

"Am avut multe momente, m-am închis în mine şi momente în care am răbufnit şi momente în care mă săturasem de tot, momente în care voiam să cedez, da, au fost tot felul de momente (...) Încerc că nu prea iau contact cu oamenii în general, evit", spune Adina.

O întreb de ce se fereşte de cei din jur.

"Pentru că nu prea mă simt bine să fiu luată la tot felul de întrebări, de fiecare dată aceleaşi întrebări, am obosit cumva de lucrul ăsta, dar am avut de curând două doamne la o benzinărie aproape de casa mea care au început să plângă instant fără să mă întrebe şi după aia m-au întrebat, după ce au început să plângă, dacă sunt de la Colectiv, că li s-a părut lor că m-au văzut undeva, şi nici nu ştiam cum să reacţionez că mi se rupe sufletul şi nu vreau să provoc asemenea sentimente oamenilor din jurul meu. Am încercat de fiecare dată să par puternică, să fiu puternică şi pentru ceilalţi şi să fiu un exemplu în acelaşi timp. Să arăt şi altora care trec prin asta că poţi să ajungi mai departe. Cumva, la un moment dat, o să fac un album cu pozele pe care le-am avut la început şi cum am ajuns după câţiva ani, ca să le prezint şi altor arşi".

Joi, site-ul Libertatea a publicat noi imagini din acea noapte care arată modul haotic în care au acţionat autorităţile în primele minute.

În urma incendiului din 30 octombrie 2015, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65.

De mai bine de trei ani de la trimiterea în judecată a cauzei, nu au fost însă înregistrate progrese în dosar, dezamăgirea fiind prezentă pe chipurile supravieţuitorilor şi a părinţilor care şi-au pierdut copiii în incendiu. Pentru aceştia, dosarul Colectiv înseamnă: încă un termen încheiat, încă o amânare, alţi martori audiaţi şi nicio schimbare.

MEDIAFAX va prezenta, în 30 octombrie, un material document despre efectul Colectiv.