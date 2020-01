Potrivit Bistriteanul , acţuinea s-a petrecut la o stână din Bistriţa-Năsăud, Zoroeni, unde tânărul cioban are o rulotă. Se pare că ar fi fost ajutat de fratele lui mai mic, Răzvam. care ar fi adus câinele să fie sfâşiat. Acestă distracţie a fost mai puternică decât orice, întrucât sătenii le-au atras de nenumărate ori atenţia, dar fără rezultat.

„Vă rog frumos să distribuiţi pe toate reţelele de socializare acest criminal. Nu e primul câine pe care îl ucide aşa. Băiatul ăsta orice câine vede pe stradă îl aleargă cu câinii până îl prinde şi îl ucide. Nimeni din sat nu îşi poate lăsa câinele dezlegat că îl prinde şi îl omoară. În fiecare an când vine acasă cu oile face chestiile ăstea. Îi un tânăr în treaba lui, nu prea bagă în seamă ce zic oamenii. Cu toate animalele pe care le are îi aşa. Are acasă vaci, le bate de numa’, cal, orice…Vă rugăm frumos faceţi ceva, nu mai suportăm”, a scris un tânăr.