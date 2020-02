ORA 17:50 Adrian Streinu Cercel: Pe vremea mea, când eram la ţară venea sanitarul, nu avea foarte multă carte, dar ştia unde să pună latrina şi o punea întotdeauna în aval şi nu în amonte. Marius Tucă: Dacă vine coronavirusul aveţi locuri la spital? Adrian Streinu Cercel: Tot timpul am avut locuri dacă a fost nevoie. ORA 17:47 Marius Tucă: De unde isteria asta antivaccin? Adrian Streinu Cercel: Dacă aş ştii m-aş numi Mafalda, însă constat că există persoane împotriva vaccinării. Revin obsesiv la problema cu rujeola. E inadmisibil să avem decese cu rujeolă la copil mic. Au mai fost cazuri prin Italia. Franţa a luat aceeaşi măsură şi a zis – gata cu comentariile, hai să facem şi puţină treabă. Când un guvern ia decizie să se introducă plan de imunizare se ia foarte greu şi sunt foarte multe documente. ORA 17:36 Marius Tucă: Despre coronavirus spuneţi că ce contează e manipularea animalelor vii, nu prepararea sau mâncarea lor? Adrian Streinu Cercel: Să încep cu Prometeu. Ăsta nu a avut ce face şi a adus puţin focul pe pământ. Nu ştiu ce i-a venit, dar a rămas şi fără ficat, că a venit corbul şi i-a mâncat ficatul, iar noi ajungem în momentul de faţă să mâncăm mâncare nepreparată termic. Noi dacă nu le distrugem termic, atunci ele pot pătrunde în corpul nostru şi să facă saltul între specii. Marius Tucă: E vorba despre animale exotice doar? Adrian Streinu Cercel: Nu. E în general, de la porc putem de exemplu să facem trichineloză. Focul e cel care inactivează. Marius Tucă: Mâncarea din restaurantele japoneze... ce facem? Adrian Streinu Cercel: Pregătirea termică a preparatelor scade riscul de boli şi de aici încolo e democraţie, nu mai suntem ca pe vremea lui nea Nicu. ORA 17:33 Marius Tucă: Efecte adverse la vaccin? Adrian Streinu Cercel: O uşoară durere la locul de injectare, o uşoară roşeaţă la locul de injectare, o uşoară febrilitate şi atâta. Marius Tucă: Media vaccinării în Europa? Adrian Streinu Cercel: Ea ajunge în ţări cu istorie avansată spre 60% şi la noi e la 8%. Anul acesta şi la noi aproape s-a dublat, a crescut. Deci trebuie să dăm Cezarului ce e al Cezarului, am ajuns la 8% de la 4%. Ne mai trebuiesc 10-20 de ani până ne facem bine. ORA 17:27 Adrian Streinu Cercel: De exemplu, dimineaţa am fost la raportul de gardă şi mi-a arătat poza bilet de trimitere de la medicul de familie ca să îi dăm noi reţeţă cu preparatul respectiv. Păi dacă ţi-a dat reţetă de ce nu a scris el reţeta? Am făcut apel la populaţie, adică să contacteze medicul de familie, să se izoleze la domiciliu, însă se pare că nu funcţionează cum ar trebui să funcţioneze. Poate să ia Tamiflu pentru că şi vaccinul generează un răspuns protector în proporţie de 80%. E posibil şi vaccinat să faci gripă, dar şansa să o faci scade cu 80%. Dacă faci gripă, cu vaccinul făcut, atunci s-ar putea să ai o problemă mai serioasă.

Marius Tucă: Masca de protecţie ne protejează sau contaminăm involuntar?

Adrian Streinu Cercel: Ne protejează într-o oarecare măsură, dar să fie folosită cum trebuie. Ele au o sârmuliţă în partea de jos sau de sus, ea trebuie pusă cu sârmuliţa în sus şi amprentată în faţa nasului. Dacă e ţinută cu nasul liber atunci e ţinută degeaba. Poate intra şi prin gură, dar el intră prin nas.

ORA 17:24 Adrian Streinu Cercel: Întâi apare durerea de cap şi febra, 39-40 de grade, imediat apar durerile de muşchi şi de articulaţii şi omul se simte ca şi cum ar fi bătut. Aceste simptome culcă persoana la pat. Acestea sunt simptomele gripei. Primul lucru ar trebui să sune medicul de familie şi să se izoleze la domiciliu. Îi spune ce să ia, ce să facă, îi rezervă şi concediu medical. Dacă lucrurile acestea sunt realizate, atunci nu mai trebuie să se deplaseze nicăieri. Înainte venea medicul de familie acasă. Mai este şi acum, nu ştiu în ce măsură e disponibil în atâtea locuri. Dacă am avea o incidenţă de vaccinare bună, nu am mai vorbi de sezon gripal.

Marius Tucă: Ce se recomandă?

Adrian Streinu Cercel: Pentru gripă avem medicaţie antivirală specifică, avem medicamente atât pentru adult, cât şi pentru copil. Sunt diferite dozele, opsetamivil e substanţa de bază. Am fost aspru criticat că folosesc denumiri comerciale, în condiţiile în care e un singur preparat. Acest preparat se poate cumpăra de la farmacie. A fost o perioadă în 2009-2010 când a fost problemă cu pandemia, eram secretar de stat şi am rugat să fie cu circuit închis pentru a menţine sub control eventuale mutaţii virale. În condiţiile de faţă nu mai e cazul.

ORA 17:19 Marius Tucă: Vaccinul antigripal împiedică noul coronavirus?

Adrian Streinu Cercel: Nu, pentru că acesta e vaccin împotriva virusului gripal. Coronavirusul e şi el un virus, dar nu are treabă cu virusul gripal. E văr de-al patrulea. 600 din 1.242 au venit la spital să îşi pună diagnosticul de gripă pe care îl ştiau oricum. Când au venit ce să le spui – da, ai grijă, ceea ce deja ştiau, dar e time consuming.