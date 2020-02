Zeci de părinţi ai căror copii cântă în Corul Junior al Operei din Iaşi s-au adunat, luni la prânz, pe scările instituţiei, nemulţumiţi de decizia conducerii Operei Naţionale Române Iaşi (ONRI) de a întrerupe contractul cu dirijoarea Raluca Zaharia. La protest au participat şi o parte dintre copiii din cor. Cei prezenţi au afişat pancarte pe care era scris „Procesele în justiţie blochează actul creaţiei” sau „Corul Juniorii operei=8 ani, gongul final?”.

Protestul a fost organizat de părinţi după ce Raluca Zaharia, cea care a dirijat în ultimii ani Corul Junior, a anunţat luni pe contul său de Facebook că nu va mai lucra cu tinerii. Ea a explicat că i-a fost întrerupt contractul de muncă în urma unei reorganizări a instituţiei.

„Am primit o notificare prin care mi se spune că este un alt post vacant cu carte de muncă, acela de sufleor, unde din punct de vedere profesional mă pot încadra, şi să rămân la corul de copii pe un contract de colaborare, pe drepturi de autor. Mi se pare o nedreptate. De ce ar trebui să îmi desfăşor această activitate cu copiii fără carte de muncă, având în vedere că am dat un concurs, am luat 100 de puncte, comisia a fost impresionată? Eu am dat concurs pe ambele coruri, şi pe corul de copii, şi pe corul mare, pentru că pe fişa postului scrie dirijor cor şi trebuie să mă ocup de pregătirea copiilor care joacă în spectacolele instituţiei, şi să mă ocup de corul mare la cererea instituţiei, lucru care s-a întâmplat atunci când colegul meu a trebuit să lipsească din ţară", a explicat Raluca Zaharia, dirijorul Corului Juniorii Operei.

Ea susţine că este în preaviz până în 20 februarie.

Părinţii prezenţi la protest susţin că liantul acestui cor era Raluca Zaharia.

„Soluţia propusă de manager, să avem alt dirijor, nu cred că va avea şanse de reuşită datorită factorului uman. Aici cred că este o problemă majoră. Performanţa acestui cor cred că este dată de implicarea Ralucăi într-o proporţie foarte mare", a declarat Ionuţ Tănăse, tatăl unui băiat din cor.

Una dintre fetele din Corul de Copii al Operei susţine că va renunţa să mai meargă la repetiţii şi la spectacole, dacă Raluca Zaharia nu va dirija acest cor.

„Ea a reuşit să scoată din noi muzică, ceea ce nu reuşeşte foarte multă lume. Dacă pleacă, eu nu mai calc în Opera Naţională Română Iaşi. Mulţi dintre copii nu vor mai călca în Operă şi nici nu vor mai participa la spectacole", a spus Andreea Nicolau, una dintre fetele care cântă în Corul Operei.

În replică, directorul ONRI susţine că Raluca Zaharia avea un contract din 2016 pe postul de dirijor al corului mare, în condiţiile în care ea lucra cu Juniorii Operei.

„Este o confuzie, doamna Raluca Zaharia a primit acea notificare care se referea la dirijor cor. Această funcţie implică activitatea corului mare, unde este domnul Manuel Giugulea de atâta timp dirijor. Doamna Raluca Zaharia a refuzat să vină să semneze contractul de colaborare pe corul de copii", a declarat Beatrice Rancea, directorul ONRI.

Aceasta a explicat că activitatea Corului Juniorilor este ocazională şi că acesta nu au mai mult de 5-6 spectacole pe an.

„Cel care ocupă postul pentru dirijor cor copii nu poate să o facă decât printr-un contract de colaborare. Vorbim de două lucuri diferite. Contractul pe care ea refuză să îl semneze cu noi este cel pe care l-a avut tot timpul, de colaborare pentru corul de copii", a declarat Rancea.

Directorul ONRI a mai explicat că Raluca Zaharia a fost angajată în 2016 şi că managerul de atunci al instituţiei nu a justificat de ce a fost nevoie de înfiinţarea acestui al doilea post de dirijor cor.