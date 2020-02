„Nu am simţit nevoia ca cineva să apese pe buton sau să ţină uşa deschisă când ajunge ministrul sau vrea să plece. Eu sunt un om normal şi aşa am considerat că este bine. Sunt un om simplu, nu e nevoie de liftieră. Sunt un om care ştie să-şi respecte angajaţii, să facă echipă cu cei care vin să lucreze pentru eficienţă în sistemul public, nu am simţit nevoia ca acest contract să continue, el expirase, nu am simţit nevoia să-l prelungesc. Pentru mine şi angajaţii din minister nu e necesar ca cineva să fie angajat pentru a apăsa pe buton”, a spus ministrul Muncii, Violeta Alexandru.

Aceasta a spus că regretă că s-a ajuns în această stuaţie.

„Sunt un om care încurajează munca, un om cu o activitate suficientă în spate care să arate că am încurajat munca în toate activităţile pe care le-am desfăşurat. Regret că s-a ajuns în acest punct, însă în ceea ce mă priveşte, lucrurile sunt foarte clare. Doamna era prinsă într-un contract pe care Ministerul Muncii îl avea, e angajat al unei societăţi comerciale care, probabil, va lua cea mai ună decizie pentru domnia sa”, a spus ea.

Ministrul a motivat decizia, cum că liftul funcţiona şi după ce liftiera îşi termina programul.

„Am verificat la ISCIR, e o instituţie în măsură să comunice în ce măsură liftul are nevoie de însoţitor sau nu. Doamna avea un program limitat, nu era pe toată durata zilei, ca atare, liftul oricum era folosit şi fără liftieră, pentru că activitatea continua şi după. Regret că s-a ajuns aici şi s-a creat impresia că am ceva cu doamna sau cu oamenii care muncesc serios în fişa de muncă. Nu este angajat al Ministerului Muncii, sunt convinsă că va lua decizia cea mai potrivită compania la care este angajată”, a argumentat ea.

Întrebată dacă această măsură a adus beneficii economice ministerului, Violeta Alexandru a răspuns că „nu e vorba de nevoia de beneficii economice, cât e vorba de eficientizarea activităţii”.

Violeta Alexandru a mai adăugat că nu a făcut nici restructurarea din minister cu gândul „pe cine să dau afară şi pe cine nu, ci pe o judecată orientată către normalitate, supleţe, eficienţă şi simplificarea relaţiei dintre oameni şi serviciile oferite de minister. A venit mometul normalităţii”.

Reacţia vine în contextul în care ministrul Muncii a fost criticat după ce a luat decizia de a concedia liftiera de la minister.