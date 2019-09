Răspunzând la o întrebare despre Laura Codruţa Kovesi, Dăncilă a spus că nu a susţinut-o pentru că este de părere că în faţa legii toţi trebuie să fie egali.

„Nu o cunosc, o respect dar nu o cunosc, nu am nicio problemă personală, este un principiu pe care îl cerem şi trebuie să îl cerem tuturor. Atâta timp cât are atâtea acuzaţii pe care trebuie să le explice, am considerat că este bine întâi să îşi clarifice situaţia în România şi pe urmă să acceseze ... să acceadă la această funcţie. Îmi menţin punctul de vedere. Nu ştiu ce va face doamna Laura Codruţa Kovesi în viitor, dar eu cred că atunci când cerem unui cetăţean să aducă lămuriri în legătură cu anumite acuzaţii, acest principiu trebuie să se aplice tuturor. (...) Am vorbit despre un prejudiciu de imagine. Există prezumţia de vinovăţie, nu vreau să înţeleagă că o acuz de ceva pe doamna Kovesi, că vreau să mă implic în justiţie. Cred că justiţia trebuie să fie independentă, dar dacă se adevereşte una din acuzaţii, atunci imaginea României va avea de suferit”, a spus, la Reşiţa, Viorica Dăncilă.

Joi, Laura Codruţa Kovesi a afirmat că nu comentează afirmaţiile premierului Viorica Dăncilă potrivit cărora Guvernul român nu o susţine din cauza problemelor din justiţie, precizând însă că acuzaţiile care au fost aduse asupra ei sunt lămurite, existând decizii definitive ale ÎCCJ în acest sens.

„Deci aş vrea să nu intru în dialog cu nici un politician, ştiţi că nu comentez ce spun politicienii, nu am răspuns la astfel de comentarii, nu o să o fac nici acum, am văzut că a fost o discuţie cu privire la votul pe care România l-ar fi dat împotrivă sau nu l-ar fi dat împotrivă, nu am nici un fel de informaţie oficială, până la urmă vă spun că cel mai important pentru mine a fost susţinerea a mii şi mii de oameni din România care m-au încurajat, m-au susţinut în această procedură plină de obstacole, s-au rugat pentru mine şi cred că din acest punct de vedere pot să spun că România m-a susţinut. În rest cu privire la acuzaţiile care au fost asupra mea eu spun că sunt lămurite, am decizii definitive ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, atât în ceea ce priveşte anumite acţiuni disciplinare care au fost formulate cât şi în dosarul penal, este o zi prea frumoasă pentru justiţia din România ca să intru într-o dezbatere publică cu politicieni care ne atacă”, a declarat Kovesi, la Digi24.

