„Avocatul Poporului este al celor de la ALDE”, a declarat, Viorica Dăncilă, luni, la finalul reuniunii coaliţiei PSD-ALDE, la Parlament.

De asemenea, întrebată dacă Mugur Isărescu are susţinerea pentru un nou mandat la conducerea BNR, premierul a răspuns: „Vom discuta despre acest lucru, am discutat despre numărul de locuri, despre ponderea pe care o are fiecare partid, numărul de locuri în cadrul BNR în funcţie cu numărul de locuri din Parlamentul României”.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avut în discuţie, pe ordinea de zi a şedinţei de luni, o notă privind procedura de numire a membrilor Consiliului de admnistraţie a Băncii Naţionale a României, precum şi o notă privind procedura de numire a membrilor Consiliului fiscal.

Victor Ciorbea ocupă în prezent funcţia de Avocat al Poporului.

Potrivit legii 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, „Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată.