„Categoric da. Din momentul acesta am să merg în fiecare organizaţie în teritoriu şi am să cer votul CEx-ului pentru a elimina trădătorii, pentru că acest partid nu a pierdut pentru că a guvernat prost. A pierdut întotdeauna pentru că au existat trădători în interior. Când am preluat preşedinţia partidului am spus că nu mi-e frică de opoziţie, mi-e frică de cei din interior. Acest lucru s-a adeverit. Am de gând ca toţi cei care vor trăda să plece. Să se ducă în partidul lui Ponta, să se alăture partidului trădătorilor. PSD nu au trădarea în sânge. Mmebrii PSD îşi doresc ca acest partid să revină la guvenare. Eu cred că în spatele meu vor fi oamenii care cred în acest partid, în România şi români. Cei care trădează, cred că dacă ar avea curaj ar ieşi si ar spune public”,a declarat Viorica Dăncilă, la România TV.

Ea a susţinut că mai sunt parlamentari care încă negociază cu Victor Ponta.

„Poate mai sunt dintre cei care vând. Ştiu că mai sunt unii care încă mai negociază cu domnul Ponta. Eu vă garantez un lucru, că toţi cei care vor face negocieri în afara partidului cu Victor Ponta, vor pleca la Victor Ponta. Am văzut că azi au fost trădări chiar de la Gabriel Petrea”, a susţinut Dăncilă.

Liderul PSD a precizat că cinci parlamentari din PSD au votat moţiunea: „Au fost cinci voturi, doi, trei şi încă două persoane care ar fi vrut să vină alături de noi, dar nu s-a insistat. Petrea, Bota, au mai fost încă trei”.

Printre parlamentarii PSD care au votat moţiunea se află şi preşedintele PSD tineret Gabriel Petrea, deputatul Marius Bota şi senatorul Ion Talpoş.