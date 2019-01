„Tot ce pot să spun este că nu cunosc interesul unora sau altora, aici mă refer la partea română. Dar nu le voi permite la niciunii dintre ei să nu trateze România aşa cum trebuie, România să fie tratată cu demnitate şi cetăţenii români să fie trataţi ca şi cetăţeni europeni, egali în drepturi şi nu că cetăţeni de mâna a două. În acelaşi timp, legat de corvete, legat de orice alt aspect, trebuie respectată legalitatea, nu putem să spunem că ne vindem într-un sens sau altul, nu putem să spunem că negociem anumite lucruri pentru un obiectiv sau altul”, a declarat la Antena 3 Viorica Dăncilă.

Ea a mai spus că România, în contextul corvetelor sau a oricărui alt aspect, trebuie tratată egal cu celelalte state membre ale UE.

”Faptul că României i se impun nişte condiţionalităţi, iar altor ţări nu li se impun aceste lucruri nu mai trebuie să îl acceptăm. Este adevărat că poate o dată aceste lucruri au fost acceptate. Poate că dacă de prima dată era atât de fermi şi atât de stăpâni pe noi nu ajungeam în situaţia în care să fim trataţi diferenţiaţi. Eu cred că niciodată nu este prea târziu şi că acum aceste lucruri au luat sfârşit şi trebuie cu toţii să avem aceeaşi atitudine, să cerem respect pentru ţară noastră şi cetăţenii români”, a mai spus premierul.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, vineri seară, că a suspendat procedura de achiziţie a corvetelor multifuncţionale şi că a sesizat Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, „în temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii”. Decizia a venit în condiţiile în care Gabriel Leş, anunţa, la finalul anului 2018, că termenul limită pentru luarea unei decizii privind achiziţia corvetelor era 12 ianuarie.

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat, sâmbătă, că nu se putea lua o hotărâre în termen în privinţa achiziţiei noilor corvete, având în vedere faptul că Şantierul Naval Constanţa a atacat în contencios-administrativ hotărârea de guvern privind programul de înzestrare.

Ministerul Apărării Naţionale a suspendat licitaţia pentru achiziţia corvetelor multifuncţionale şi a sesizat Parchetul Militar. Francezii de la Naval Group, lideri mondiali în construcţia de nave militare şi calificaţi pentru licitaţia finală, au cerut în contencios anularea hotărârii de guvern care reglementa procedurile de licitaţie. În urma acuzaţiilor lui Băsescu, presa a speculat că preşedintele PSD ar fi făcut presiuni ca licitaţia să fie câştigată de italienii de la Fincantieri.



Grupul Damen nu a primit informaţii oficiale despre suspendarea licitaţiei pentru corvete anunţată de Ministerul Apărării Naţionale şi avertizează că o asemenea decizie ar întârzia şi mai mult programul de reînnoire a flotei navale române.



"Până la acest moment, nu au fost primite informaţii oficiale de la autorităţile române privind suspendarea licitaţiei. Acest lucru va întârzia şi mai mult întregul program de reînnoire a flotei navale române. Aşteptăm comunicarea ulterioară din partea autorităţilor române privind licitaţia şi despre această suspendare. Suntem disponibili pentru clarificări suplimentare, iar Damen va coopera pe deplin şi în mod transparent cu autorităţile române în această chestiune, dacă ni se va cere. Susţinem pe deplin autorităţile române în desfăşurarea investigaţiei privind informaţiile prezentate în mod repetat de o parte a presei româneşti şi care ar putea fi considerate confidenţiale. Înţelegem necesitatea unor proceduri de verificare şi sprijinim în totalitate autorităţile române, reafirmând că oferta Damen respectă cu stricteţe procedurile de licitaţie şi normele în vigoare," arată grupul Damen, într-un comunicat de presă remis Mediafax.





Compania precizează că oferta sa este pe deplin conformă cu întregul program de reînnoire a flotei Forţelor Navale Române.



"Acesta este al patrulea an de proceduri de când România a început negocierile pentru o nouă capacitate navală de apărare, iar 2019 ar fi fost anul în care am fi sărbătorit lansarea primei nave, în locul acestei suspendări.(...) Damen consideră că oferta sa este cea mai potrivită soluţie pentru necesităţile navale româneşti: conţine sisteme de armament din Statele Unite ale Americii care sunt interoperabile la nivelul alianţei NATO, aducând împreună cele mai bune companii din industriile de apărare din Statele Unite ale Americii (BOEING, RAYTHEON, GENERAL DYNAMICS) şi din Uniunea Europeana. Acestea pot fi construite în România de către Damen Galati intr-un şantier naval existent, cu forţă de muncă locala şi ingineri români care ar putea începe lucrările imediat după semnarea contractului şi finalizând toate acestea prin respectarea tuturor termenelor limită", potrivit comunicatului.



Reprezentanţii companiei mai arată că Şantierul Naval Damen şi-a început activitatea sa în Galaţi în urmă cu 25 de ani în calitate de partener, şi mai târziu ca acţionar principal, peste 1.300 de nave fiind lansate în decursul celor 90 de ani de activitate. La Şantierul Naval Damen Galaţi au fost construite începând cu anul 2002 peste 400 de nave şi peste 30 de nave militare care deservesc peste 30 de forţe navale şi de pază a coastelor în toată lumea, incluzând state membre NATO şi UE. "Şantierul naval Galaţi a devenit unul dintre cei mai mari exportatori de produse militare din România, Grupul Damen beneficiind în mod extraordinar de experienţa găsită aici, managerii fiind locali şi bazandu-se pe o lungă istorie de construcţie a navelor. Damen Galaţi a devenit cel mai important şantier naval al diviziei de apărare şi securitate a Grupului Naval Damen. De asemenea, Damen Galaţi este singurul şantier naval din România cu o experienţă în construirea vaselor militare de peste 20 de ani", potrivit sursei citate.





Ministrul Apărării Naţionale: Oricum, prima corvetă venea peste trei ani



Ministrul Apărării Naţionale Gabriel Leş a explicat că nu se putea lua o hotărâre în termen în privinţa achiziţiei noilor corvete, deoarece Şantierul Naval a atacat în contencios-administrativ, la Constanţa, hotărârea de guvern privind programul de înzestrare.



"O parte din sesizări sunt trimise la Parchetul Militar. Asta este informarea pe care mi-a făcut-o în cursul zilei de ieri secretarul de stat pentru armamente. Pe lângă aceste suspiciuni, cel mai interesant este, din punctul meu de vedere, atacarea de către Şantierul Naval la contencios-administrativ a hotărârii de guvern, cea care reglementează toată procedura de achiziţie. Vă daţi seama că nu se putea lua o decizie. Oricum în termenul ăsta de 12 ianuarie maxim, deşi nici ăsta nu era un termen extrem de fix, pentru că ne putem aştepta ca instanţa de la Constanţa să anuleze acest HG şi atunci vă daţi seama în ce situaţie am fi fost? Dincolo de acest aspect foarte important, acele sesizări pe care le-a făcut secretarul de stat pe care mi le-a prezentat şi mie în parte sunt la Parchetul General, unde vom vedea care va fi cursul anchetei pe această speţă", a declarat sâmbătă Gabriel Leş, la Antena 3.



"Competitorii puteau să ofere acest produs. Toţi trei s-au calificat, ceea ce făcea diferenţa până la urmă era preţul cel mai scăzut. La prima hotărâre de guvern pe care am anulat-o, acolo nu erau îndeplinite toate condiţiile legii şi anume nu exista aprobarea Parlamentului care trebuia să fie înaintea acelei hotărâri de guvern, a fost singurul aspect peste care nu s-a putut trece. În momentul în care nu ai aprobarea Parlamentului pentru investiţiile mai mari de o sută de milioane de euro nu poţi să continui o procedură specifică de acest gen. Dar în acest moment, vedem ce se va întâmpla în perioada următoare şi, în ceea ce mă priveşte, voi face toate diligenţele ca aeastă capabilitate să existe cât mai repede în înzestrarea Armatei române", a mai declarat Gabriel Leş.



Ministrul a mai arătat că, oricum, ar fi durat aproximativ 10 ani până când cele patru corvete ar fi intrat în înzestrarea Forţelor Navale.



"Aceste corvete oricum ar fi intrat prima în următorii trei ani de zile, iar peste şapte ani de zile ar fi trebuit să intre şi celelalte trei plus, în acelaşi timp, modernizarea fregatelor, care sunt în înzestrarea Forţelor Navale. Este o capabilitate extrem de necesară şi din păcate, Forţele Navale au fost destul de văduvite în ultima perioadă, pentru că pentru Forţele Terestre s-au făcut nişte achiziţii importante, dar aici nu am reuşit să pornim aceste proceduri. Ceea ce avem acum, din păcate, nu mai răspunde nevoilor actuale, de aceea avem în acest program inclusiv modernizarea fregatelor şi era şi este necesar de achiziţia de noi capabilităţi care să răspundă ameninţărilor actuale", a mai spus Leş.



La finalul anului 2018, ministrul anunţa că termenul limită pentru luarea unei decizii privind achiziţia corvetelor era 12 ianuarie.





MApN a sesizat Parchetul Militar



Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că suspendă procedura de achiziţie a corvetelor multifuncţionale şi a sesizat Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.



”Secretarul de stat a adus la cunoştinţă faptul că Departamentul pentru Armamente, prin semnătura sa, a sesizat Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, în temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea în deplină legalitate a procedurii, de natură să afecteze realizarea interesului naţional de securitate în ceea ce priveşte Programul de înzestrare esenţial „Corvetă multifuncţională””, informează Ministerul Apărării, printr-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, având în vedere sesizarea către Parchet, precum şi faptul că, la această dată, există un litigiu pe rolul Curţii de Apel Constanţa prin care Şantierul Naval Constanţa S.A., ca parte la „Asocierea dintre Naval Grup Franţa şi Şantierul Naval Constanţa S.A.”, solicită „anularea în tot a HG nr. 48 / 2018”, act normativ care fundamentează derularea procedurii mai sus amintite, „secretarul de stat pentru Armamente, Andrei Ignat, a informat cu privire la suspendarea procedurii de achiziţie, până la clarificarea aspectelor semnalate”.



Solicitarea de anulare a licitaţiei pentru corvete cerută de Şantierul Naval Constanţa, în calitate de reclamant, împotriva Guvernului României, prin Ministerul Apărării Naţionale, are termen la Curtea de Apel Constanţa în data de 16 ianuarie. Potrivit datelor oficiale, prezentate în portalul Curţii de Apel Constanţa, dosarul, de contencios administrativ şi fiscal, a fost deschis la Secţia a II-a civilă de către Şantierul Naval Constanţa SA, în calitate de reclamant, împotriva Guvernul României, prin Ministerul Apărării Naţionale. Dosarul a fost înregistrat la data de 19 octombrie 2018.





Fincantieri neagă că ar fi dat şpagă să câştige licitaţia



Cel de-al treilea finalist al licitaţiei, compania Fincantieri, controlată de statul italian a dezminţit zvonurile că ar fi încercat să influenţeze câştigarea licitaţiei prin presiuni făcute de Liviu Dragnea şi şi-a mandatat avocaţii să acţioneze pentru a-i proteja imaginea şi integritatea.



Băsescu: Vine, vine, vine... un scandal marca Liviu Dragnea



Pe 20 noiembrie, fostul preşedinte Traian Băsescu îl acuza public pe preşedintele PSD Liviu Dragnea, că intenţionează trucarea licitaţiei pentru corvete. Fostul şef de stat arăta că, prin lege, România poate cumpăra echipamente militare fără licitaţie, însă ”Daddy” a vrut o licitaţie, pentru că ”singura modalitate de a-i ferici pe olandezii de la Damen cu contractul de 1,6 miliarde dolari era o licitaţie trucată”.



Băsescu scria că la finalul licitaţiei, ajunseseră trei competitori: olandezii de la Damen, italienii de la Ficantieri şi francezii de la Naval Grup.



"Şi un novice vede la o simpla citire a numelor competitorilor că francezii de la Naval Grup, lideri mondiali în construcţia de nave militare, sunt singurii care pot construi şi echipa cele 4 corvete cu tehnică de luptă şi tehnologie de ultimă generaţie produsă în industria de apărare franceză, perfect compatibilă NATO, mai ales că producător de armament Thales deţine 34 la sută alături de statul francez care deţine 62 la sută din acţiunile Naval Grup", susţinea fostul preşedinte.





Mihai Fifor, plecat între timp de la portofoliul Apărării, a dezminţit informaţiile vehiculate în spaţiul public, potrivit cărora ar fi demisionat în urma unor presiuni pentru procedurile de achiziţie din cadrul ministerului, catalogându-le drept speculaţii ieftine.



Pe 1 martie 2018, Ministerul Apărării Naţionale anunţa că, prin Departamentul pentru armamente, a iniţiat procedura specifică de achiziţie aferentă programului de înzestrare esenţial „Corveta multifuncţională”, având ca obiectiv atribuirea unui acord-cadru destinat achiziţiei a patru corvete şi a suportului logistic iniţial aferent acestora.



USR susţine că blocajul generat de licitaţia pentru corvete nu face decât să destabilizeze flancul de est al NATO şi serveşte direct intereselor Rusiei, care luptă pentru controlul în Marea Neagră.