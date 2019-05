Potrivit Mediafax, senatorul Virginel Iordache i-ar fi ameninţat şi presat pe medici să solicite elicopter SMURD pentru a fi transferat la Bucureşti.

„Întotdeauna am considerat că sunt lucruri despre care nu poţi vorbi in public. Nu poţi folosi sănătatea, familia, ta şi a altor oameni ca trambulină in cariera pe care doreşti să ţi-o creezi. Sunt lucruri pe care nu trebuie sa le înveţi dintre-o carte . Sunt lucruri care se simt”, scrie senatorul PSD pe Facebook.



„Mă gândesc dacă mai rămân sau nu pe facebook. Am considerat întotdeauna ca aceasta pagină poate fi folosită ca o platforma pe care sa schimbam idei, informaţii sa ne vorbim despre ceea ce ne apropie şi nu să ne jignim .



Am fost acuzat de tot felul de netrebnicii pe care le-as fi săvârşit in perioada aceasta cand am o suferinţă fizică”, a mai scris acesta.



Senatorul PSD spune că starea sa de sănătate „s-a degradat brusc în noaptea de duminică”.



„Eram suspect de meningită, de o enteroviroza sau o infectie cu mycoplasma şi de multe altele pe care nu are rost sa le însir. Noaptea de miercuri spre joi a fost cumplită . Febra a crescut , transpiraţii puternice si dureri de cap incredibile”, a explicat Virginel Tudorache.



„Mai trebuie făcută o precizare : este firesc oare sa scrii articole (poate la comandă) fără cea mai mică documentare? Las pe cei care citesc sa judece dacă acest comportament se numeşte jurnalism. Eu, in schimb, îmi rezerv dreptul de a acţiona in judecată pe toţi cei care au minţit”, a conchis senatorul PSD.