„Fiecare candidat îşi face campanie. Vom avea un singur candidat USR PLUS, care va fi desemnat în timp util. Că vom avea alegeri într-un tur sau două, aşteptăm cu toţii să vedem.



Campania a început, fiecare candidat, e firesc, dacă are intenţii serioase să câştige, e important ce vrea să facă după...e cazul să pregătească echipa, proiecte cât mai concrete pe care să le prezinte publicului”, a declarat Vlad Voiculescu.



„E important să înţelegem că vrem să facem lucrurile altfel. Vi se pare corect să alegem candidaţi cu uşile închise? E un lucru foarte bun că avem mai mulţi candidaţi. Un lucru e clar. Vom avea un candidat comun, fără nicio ezitare, alianţa USR PLUS va avea un candidat comun. Candidatul trebuie ales de dvs. Nu stăm să ne plângem că ne pică drobul de sare în cap. Vlad Voiculescu vă prezintă viziunea, Nicuşor Dan la fel, candidaţii să fie pe masa bucureştenilor, nu pe masa tocmelilor”, a spus Dacian Cioloş.

„ Problemele mari ale Bucureştiului, o parte dintre ele sunt cunoscute, o altă parte o vedem astăzi. Vedem calitatea aerului în Bucureşti, problema asta care a fost ascunsă de multă vreme şi vedem că oraşul acesta este condus pe contrasens. Această administraţie conduce oraşul pe contrasens. Acolo unde este nevoie de investiţii serioase se oferă vouchere. Acolo unde este nevoie de servicii sanitare de calitate se oferă excursii în Grecia, luminiţe sau târguri. lucruri care sunt frumoase, dar nu sunt esenţiale. Niciodată lucrurile esenţiale nu au fost mai deoarte de administraţia Bucureştiului decât sunt acum”, a spus Vlad Voiculescu, la evenimentul dedicat lansării candidaturii sale la Primăria Capitalei.

Printre probleme Capitalei evidenţiale de Voiculescu se numără birocraţia şi traficul rutier.

„Dacă eşti investitor în Bucureşti şi vrei să faci o afacere, niciodată nu au fost atât de multe bariere. Dacă eşti un om vulnerabil, parcă niciodată administraţiei nu i-a păsat mai puţin de tine. Dacă eşti un om care vrea să îşi facă treaba trebuie să faci calculul, pentru că petreci în fiecare zi o oră în trafic, în medie. 9 zile în fiecare an, ne spunea o statistică recentă”, a subliniat Voiculescu.

El a subliniat că orice plan serios de dezvoltare a unui oraş începe şi se termină cu oameni, iar Bucureştiul are „o mulţime de oameni buni”.

„Oirce plan serios de dezvoltare a unui oraş începe şi se termină cu oamenii lui. Întotdeauna este vorba de oameni. Un oraş care să atragă oameni buni, să păstreze oameni buni. Oraşul ăsta cred că are o mulţime de oameni buni. Sunt oameni care merg zilnic la serviciu, care merg prin traficul bucureştean, sunt oameni care aleargă în Bucureşti. Sunt bunicii care au grijă de nepoţi, compensând lucruri pe care oraşul nu le pune la dispoziţie”, a mai spus Voiculescu.

Dacian Cioloş a arătat, în cadrul evenimentului, susţinerea pentru Vlad Voiculescu la Primăria Capitalei.

Deşi USR şi PLUS negociază pentru un singur candidat la Primăria Municipiului Bucureşti, Vlad Voiculescu şi-a lansat deja candidatura susţinut de PLUS, iar USR a anunţat că îl susţine pe Nicuşor Dan.

„Apropo de încăzire, vedeţi cum ies aburi din Bucureşti. Ştim că Bucureşti pierde 2.000 de tone de apă caldă pe oră.



În patru ani RADET a dat faliment, termocentralele au nevoie de investiţii de sute de milioane de euro. Noi toţi nu înţelegem ce s-a întâmplat... Am avut târguri, iepuraşi.



Abordarea problemelor a fost profund populistă”, a declarat Moise Guran, proaspăt intrat în USR.