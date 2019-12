UPDATE ORA 15:05 Votul pentru desemnarea şefului CSM, amânat pentru a fi evitat al treilea blocaj în cazul lui Ţînţ

Votul pentru desemnarea preşedintelui CSM pentru anul 2020 a fost amânat, marţi, după cele două blocaje create la votul pentru Nicoleta Ţînţ, au precizat, pentru Mediafax, surse din Consiliu. Decizia a fost luată pentru a avea loc, în următoarele zile, discuţii cu privire la alegeri.

UPDATE ORA 12:50 Votul pentru conducerea CSM, reluat. Judecătoarea Nicoleta Ţînţ a obţinut paritate de voturi







Potrivit sursei menţionate, Ţînţ a obţinut nouă voturi pentru şi alte nouă voturi împotriva preluării mandatului la conducerea CSM.



Aceleaşi surse susţin că Secţia pentru judecători nu îşi va schimba propunerea pentru conducerea Consiliului, motiv pentru care magistraţii din CSM vor relua votul în cazul lui Ţînţ.



Propunerea procurorilor pentru funcţia de vicepreşedinte al CSM, Tatiana Toader, a fost votată pentru această poziţie în cadrul Consiliului.



CSM urmează să stabilească, marţi, cine va conduce Consiliul în 2020.



Nicoleta Ţînţ (născută în anul 1974) este din Braşov. Magistratul a fost preşedinte al Curţii de Apel Braşov şi vicepreşedinte delegat al Curţii de Apel de acolo. De altfel, a activat, încă din anul 1997, ca judecător la instanţele din acel oraş.



Tatiana Toader provine de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2, unde a fost prim-procuror. În 2015, procurorul s-a evidenţiat prin rezultate deosebite obţinute pe parcursul acelui an, potrivit unui document publicat pe site-ul parchetului.

UPDATE ORA 11:56 Baltag: Nu trebuie ocolit subiectul protocoalelor / Iohannis: Voi veghea ca etapa lor să nu revină



Klaus Iohannis a avut, la plenul CSM, un schimb de replici cu judecătorul Gabriela Baltag, aceasta solicitându-i să vegheze ca protocoalele secrete să nu revină în justiţie şi sistemul judiciar să nu mai fie subiect de campanie.În replică,şeful statului a promis că etapa protocoalelor e încheiată.



Şi în acest an, judecătorul Gabriela Baltag, membru CSM, a avut câteva precizări după discursul preşedintelui ţării, la plenul unde se alege noua conducere a forului. Baltag i-a cerut şefului statului să vegheze ca politicienii să nu mai folosească subiectul justiţiei în campanii electorale, dar şi să se asigure că protocoalele secrete nu vor mai interveni în sistemul judiciar.



Redăm, mai jos, dialogul Gabriela Baltag - Klaus Iohannis.



Gabriela Baltag: „Dacă îmi îngăduiţi...”



Iohannis: „Ca de obicei (zâmbeşte)”.



Baltag: „Nu e decât a doua oară”.



Iohannis: „Aşa se crează un obicei”.



Baltag: „Aşa am eu şansa să discut cu dumneavoastră. Este adevărat că justiţia a trecut printr-un an greu, foarte greu. Nu ştiu când a fost mai simplu. Ne-am bucura şi am încredere că veţi da semnalul către cei din afară în sensul ca justiţia să nu mai fie subiect de campanie eletorală. Pentru noi, ar fi cel mai important acest aspect. Pentru că justiţia este subiect de campanie eletorală de prea multă vreme şi ne-am întreba ce s-ar face politicenii dacă nu ar fi justiţia. Probabil nu ar mai fi politiceni.



Vorbeaţi despre cetăţeni. Mi-aş dori ca în anii ce urmează să vă gândiţi la suferinţele acestor cetăţeni de care amintim în discursuri, la impactul asupra lor, impactul unor intervenţii oculte de natura protocoalelor secrete. Aş vrea ca preşedintele ţării să poată să vorbească deschis despre acest lucru. Am încredere că dumneavoastră o veţi face. Nu trebuie să ocolim subiectul după cum nu trebuie să ocolim să ne gândim dacă, pentru a avea o justiţie independentă vom mai îngădui ca justiţia să fie supusă intervenţiilor serviciilor secrete”.



Iohannis: „Aţi atins puncte sensibile. Cred că este un lucru bun să se discute. Însă acum, după ce eu nu mai sunt în campanie, spun sincer părerea mea. Acea etapă cu protocoalele s-a încheiat demult şi voi veghea să nu revină niciodată. Acea etapă de intrare cu bocancii a politicului sau a unor partide în organizarea justişţiei s-a terminat. Cât voi rămâne eu, garantez că nu se va repeta. Da, este adevărat că intr-o campanie eletorală, într-o Românie normală nu avem ce discuta despre justiţie. Justiţia se înfăptuieşte, nu se discută.



Dar pentru asta, toţi actorii implicaţi - nu numai politiceinii, ci si CSM - trebuie să isi asume rolul şi responsabilitatea pentru partea de care răspuns. În Romînia normală, judecpătorii judecă drept, justiţia este independentă, işi face treaba fără să fie comentată în varii circuite politice, niciun politician nu încearcă să doriguiască justiţia şi niciun magiastrat nu acceptă discuţii cu politicieni care încearcă să diriguiască justiţia. Împreună, chiar avem şansa să realizăm aceste lucruri şi mă bazez pe dumneavoastră”.

UPDATE ORA 11:42 Iohannis: Modul de funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii a ridicat semne de îngrijorare



„Cred că nu surprind pe nimeni dacă spun că, în acest an, care a trecut, atât în percepţia publică, cât şi în interiorul corpului profesional, unele dintre deciziile luate de CSM, în plen sau în secţii, au părut contradictorii, iar altele au fost puternic contestate chiar de membrii CSM. Activitatea Consiliului are de cele mai multe ori o importantă componentă tehnică. Modul de funcţionare a Consiliului a ridicat uneori semne de îngrijorare, de la modul de exprimare a punctelor de vedere, la disfuncţionalităţi de organizare a şedinţelor şi până la lipsa de predictibilitate a stabilirii acestora, cu consecinţe directe asupra calităţii dezbaterilor şi justeţei soluţiilor adoptate”, a declarat Klas Iohannis, în plenul CSM.



Şeful statului a precizat că, din această perspectivă, sunt necesare mecanisme de lucru care să asigure o abordare coerentă şi responsabilă, inclusiv în comunicarea publică.



„O relaţie tensionată în CSM ori cu magistraţii sau cu alte autorităţi publice aduce deservicii în primul rând sistemului judiciar. O bună funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, atât la nivelul Plenului, dar mai ales al secţiilor, implică predictibilitate în luarea deciziilor, respect reciproc şi atenuarea eventualelor divergenţe. Numai astfel, poziţiile Consiliului Superior al Magistraturii şi demersurile de asigurare a independenţei justiţiei se pot bucura de o mai mare credibilitate în relaţia cu celelalte autorităţi, în rândul magistraţilor şi, în acelaşi timp, în ochii cetăţenilor”, a completat preşedintele.



Klaus Iohannis a reamintit că în 2015, la prima sa participare în calitate de preşedinte al României la o şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii, sublinia că instituţiile nu trebuie personalizate şi identificate cu imaginea liderului de la un moment dat, pentru că „instituţiile nu aparţin conducătorilor şi doar aşa ne putem feri de derapaje şi manipulări, de situaţii periculoase şi nedemocratice”.



Şi astăzi cred cu tărie în ceea ce am afirmat atunci. Tensiunile interne, orgoliile sau interesele personale trebuie trecute mereu în plan secund atunci când suntem chemaţi să contribuim la evoluţia democratică a statului român. Într-un organism colegial, cum este şi CSM, diferenţele de opinie asupra temelor supuse dezbaterilor, poziţiile diametral opuse şi uneori chiar opiniile singulare, separate, cu privire la modul de soluţionare a diverselor probleme pot părea fireşti. Însă, societatea românească, în general, şi sistemul judiciar, în special, aşteaptă de la cei chemaţi să garanteze independenţa justiţiei o abordare matură, înţeleaptă, cu bună credinţă şi lipsită de partizanat. În acest sens, păstrarea independenţei şi a conştiinţei profesionale a magistraţilor, dar şi a membrilor CSM sunt esenţiale", a conchis preşedintele.

UPDATE ORA 11:32 Nicoleta Ţînţ şi Tatiana Toader, propunerile pentru funcţiile de conducere în CSM



Judecătoarea Nicoleta Ţînţ şi procuroarea Tatiana Toader candidează pentru funcţiile de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Propunerile secţiilor pentru judecători şi pentru procurori vor fi aprobate în plenul la care se află şi Iohannis.



Plenul CSM urmează să aprobe, marţi, candidaturile pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al forului. Astfel, din partea Secţiei pentru judecători candidează Nicoleta Ţînţ (ca preşedinte), iar din partea Secţiei pentru procurori candidează Tatiana Toader (vicepreşedinte).



Preşedintele Klaus Iohannis le-a cerut, marţi, membrilor CSM să susţină în mod efectiv implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia, MCV şi GRECO, în scopul alinierii legislaţiei actuale la standardele europene, afirmând că recomandările instituţiilor europene nu sunt facultative.



„Fac un apel să susţineţi în mod efectiv implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia, MCV şi GRECO, în scopul alinierii legislaţiei actuale la standardele europene. Fac o precizare aici, pentru că am văzut interpretările date declaraţiilor mele referitoare la caracterul acestor recomandări şi opinii. Vreau să fie foarte clar ceea ce am vrut să spun. Recomandările instituţiilor europene nu sunt facultative, dar nu pot fi aplicate ca atare atât timp cât nu sunt transpuse în legislaţia internă”, a declarat în plenul CSM Klaus Iohannis.



El a apreciat că, în spiritul dispoziţiilor art. 148 din Constituţie - alături de Parlament, Guvern şi de Preşedintele României - revine şi Consiliului Superior al Magistraturii misiunea de a participa la procesul de transpunere în legislaţia internă a tuturor acestor opinii şi recomandări.



„Aceasta este una dintre cele mai importante căi prin care sistemul judiciar poate contribui la consolidarea parcursului european al României. Suntem la 30 de ani de la căderea regimului comunist, iar în aceste trei decenii justiţia din România a făcut progrese imense, nu doar la nivel legislativ şi instituţional, ci şi la un nivel profund al societăţii. Participarea largă la Referendum şi rezultatul acestuia arată că, ori de câte ori se încearcă o îndepărtare de la valorile democratice, românii reacţionează, obligând decidenţii să se reconecteze la aspiraţiile societăţii. Fără unitate în jurul valorilor fundamentale, democraţia noastră riscă să devină una fragilă. De aceea, ne revine nouă, autorităţilor constituţionale, datoria de a răspunde acestei misiuni şi de a ne ridica la înălţimea acestor aşteptări”, a adăugat şeful statului.



UPDATE ORA 11:23 Iohannis: 2019, anul în care cetăţenii au protejat independenţa Justiţiei

Klaus Iohannis a declarat, marţi, la CSM, că 2019 va rămâne în memoria colectivă ca fiind anul în care cetăţenii au protejat, prin votul lor în cadrul referendumului din 26 mai, independenţa Justiţiei şi buna sa funcţionare în faţa unor demersuri sistematice de slăbire a sistemului judiciar.



„Privind retrospectiv, anul 2019 va rămâne în memoria colectivă ca fiind anul în care cetăţenii au protejat, prin votul lor în cadrul referendumului din 26 mai, independenţa Justiţiei şi buna sa funcţionare în faţa unor demersuri sistematice de slăbire a sistemului judiciar. Deşi 2019 a început în aceeaşi notă tensionată, cu un sistem judiciar aflat în defensivă, confruntat cu ample modificări legislative şi cu iminenţa intrării în vigoare a unei legislaţii penale extrem de contestată, rezultatul referendumului din luna mai a obligat decidenţii politici să-şi reconsidere acţiunile”, a declarat Klaus Iohannis la începutul şedinţei CSM.



El a mai spus că nu a ezitat să acţioneze ori de câte ori s-a încercat destabilizarea sistemului de Justiţie.



„Am utilizat toate mijloacele constituţionale pentru a înlătura prevederile controversate ale legilor Justiţiei, apelând inclusiv la expertiza Comisiei de la Veneţia. Am oprit intrarea în vigoare a modificărilor nocive”, a mai spus şeful statului.

UPDATE ORA 11:12 Klaus Iohannis a ajuns la sediul CSM



Preşedintele Klaus Iohannis a ajuns, marţi dimineaţă, la sediul CSM, unde participă la plenul unde va fi desemnată noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii.



Preşedintele Klaus Iohannis ia parte, la fel ca în fiecare an, la plenul CSM unde se desemnează noua conducere pentru următorul an.



În aceeaşi zi va fi dezbătut raportul de activitate al Consiliului pentru 2019. Şedinţa începe la ora 11.00 şi a fost invitat să participe şi preşedintele României, Klaus Iohannis.



Actuala conducere a Consiliului este formată din judecătorul Lia Savonea (preşedinte) şi procurorul Nicolae Solomon (vicepreşedinte).