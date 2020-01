Compania aeriană British Airways a anunţat că a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie şi China după ce autorităţile de la Londra au recomandat evitarea călătoriilor în China în contextul epidemiei cu noul coronavirus.

Potrivit site-ului companiei, începând de miercuri nu mai sunt disponibile zboruri către sau dinspre China în lunile ianuarie şi februarie.

„Le cerem scuze clienţilor noştri pentru neplăcerile cauzate, dar siguranţa pasagerilor şi echipajelor noastre este prioritară”, a informat British Airways miercuri, prin intermediul unui comunicat.

De asemenea, compania aeriană finlandeză Finnair a anunţat, în 28 ianuarie, că va suspenda zborurile către Nanjing şi Beijing Daxing până la sfârşitul lunii martie. Finnair va anunla, între 5 februarie şi 29 martie, cele trei zboruri săptămânale din Helsinki către Aeroportul Internaţional Daxing din Beijing, dar şi cele două zboruri săptămânale din Helsinki către Nanjing, între 8 februarie şi 29 martie.

Compania aeriană United, cu sediul în Chicago, a informat că a suspendat 24 de zboruri din SUA către Beijing, Hong Kong şi Shanghai între 1 şi 8 februarie, din cauza scăderii semnificative a cererii către aceste destinaţii.

Air Canada a precizat, în 28 ianuarie, că anulează zborurile către China, iar Cathay Pacific din Hong Kong a spus că va reduce progresiv zborurile spre statul chinez cu 50% sau mai mult, începând cu 30 ianuarie până la sfârşitul lunii martie, în conformitate cu o directivă guvernamentală, precum şi cu cererea pieţei.

Totodată, compania aeriană indoneziană Lion Air Group a anunţat, miercuri, că va opti toate zborurile către China începând cu luna februarie. Compania aeriană a suspendat până acum şase zboruri din mai multe oraşe indoneziene spre China şi le va suspenda pe celelalte începând cu luna viitoare.

Compania sud-coreeană Air Seoul a anulat, la rândul ei, toate zborurile către statul chinez.

Companiile aeriene nu au fost singurele companii care au impus restricţii.

Facebook Inc a devenit prima companie americană semnificativă care a anunţat o suspendare a călătoriei după avertizarea guvernului american, afirmând că a cerut angajaţilor să oprească călătoriile neesenţiale în China continentală şi să lucreze de acasă dacă au călătorit acolo.

Cea mai mare bancă din Europa, HSBC Holdings PLC, a interzis toate călătoriile personalului în Hong Kong, condusă de China timp de două săptămâni şi China continentală, până la o notificare ulterioară, potrivit unui memoriu intern observat de Reuters.

Compania japoneză Honda Motor Co Ltd a declarat că le-a recomandat angajaţilor să evite deplasările în China, în timp ce Nissan Motor Co Ltd a declarat că intenţionează să evacueze personalul japonez şi familiile lor din Wuhan printr-un zbor cu statut guvernat.

Toyota Motors Corp a declarat că va opri operaţiunile în China până pe 9 februarie, având deja restricţionat călătoriile în provincia Hubei, pe baza recomandărilor ministerului de externe al Japoniei.