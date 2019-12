Acţiunea a fost organizată de un ONG, al cărui reprezentant, Bogdan Dărădan, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că aproximativ 60 de tineri au dansat Hora Unirii.

Iniţial, acţiunea trebuia să aibă loc pe Vârful Postăvarul, dar apoi tinerii s-au prins în Hora Unirii la 1.700 de metri, în apropierea cabanei.

„Este prima dată când organizăm aşa ceva. Este o premieră. Suntem patrioţi. Încercăm să aducem mai aproape România, am mai avut acţiuni, ne îmbrăcăm în straie populare. Acum am zis să facem ceva şi pentru sufletul nostru. Am dansat Hora Unirii şi pe piesele lui Furdiu Iancu. Oamenii au fost entuziasmaţi. Suntem şi cu tricolorul după noi”, a declarat Bogdan Dărădan.

Acesta a ales Postăvarul întrucât în Scheii Braşovului s-a înfiinţat prima şcoală românească şi tot aici Andrei Mureşanu a creat imnul de azi la României.