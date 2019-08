„Doamnelor şi domnilor, Poziţia strategică a României la frontiera estică a NATO şi a UE aduce deopotrivă oportunităţi dar şli provocăro pentru armata noastră şi pentru forţele navale, în special.

Regiunea Mării Negre (...) se transformă, din păcate, în spaţiu al tensiunilor, al presiunilor, al riscurilor şi ameninţărilor, al conflictelor ingheţate, un spaţiu de manifestare din sfera hibridă”, a spus Gabriel Leş.

Potrivit ministrului Apărării, toate aceste realităţi au pus NATO în postura de a defini şi a adopta o serie de măsuri de răspuns cu caracter defensiv, care să reasigure ferm aliaţii din regiune şi să descurajeze orice acţiune potenţial agresivă împotriva comunităţii euroatlantice.

Leş a mai menţionat şi alocarea a 2% din produsul intern brut pentru Apărare.

„Contribuţia naţională la creşterea credibilităţii aliate a constat şi în alocarea a 2 procente din PIB pentru Apărare începând cu anul 2017, conform principiului partajării echitabile a sarcinilor dintre aliaţi, în care 30-35 de procente sunt alocate achiziţiilor, fapt ce va contribui în final la consolidarea statutului României ca factor de stabilitate în regiunea Mării Negre. Armata României trebuie să fie pregătită să-şi indeplinească misiunile la nivelul de performanţă cerut, atât din mediul reguional de securitate, cât si de asteptările populaţiei care are mare incredere în armata noastră. Alocarea pentru cel de-al treilea an consecutiv pentru bugetul MApN a permis lansarea unui ambiţios program de achiziţii pentru înzestrare şi vă asigur că acordăm toată atenşia derulării acestuia la capaticate maximă. Suntem încrezători că în viitorul apropiat vom demara construcţia corvetelor multifuncţionale, cea mai mare investiţie in modernizarea fortelor navale din ultimii ani”, a mai spus ministrul Apărării.

La spectacolul naval de amploare de Ziua Marinei Române de la Constanţa, prezentat de mii de marinari militari, zeci de nave, aeronave şi ambarcaţiuni, au participat preşedintele Klaus Iohannis şi ministru al Apărării, Gabriel Leş.