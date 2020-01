Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, 35% dintre respondenţi au arătat că ar vota cu candidatul Alianţei USR PLUS Vlad Voiculescu, în timp ce 28% ar alege-o tot pe Gabriela Firea, iar 23% ar miza pe candidatul PNL, Rareş Bogdan.



8% dintre respondenţi nu s-au decis încă cu cine vor vota, iar 6% au spus că nu vor merge la vot. Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan, candidaţii propuşi de PLUS, respectiv USR, pentru funcţia de primar al Capitalei, sunt la egalitate în preferinţele bucureştenilor.



Sondajul a fost efectuat în perioada 4-19 decembrie 2019, la cererea PLUS, de Cult Research, care a realizat metodologia de eşantionare a datelor, colectarea şi raportul frecvenţelor. Datele au fost colectate prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un eşantion reprezentativ de 1.124 de bucureşteni cu drept de vot la alegeriler locale.



Marja de eroare a eşantionului este de +/-2,9%, la un nivel de încredere de 95%. Metoda de eşantionare folosită a fost una aleatorie simplă.