„Am văzut filmuleţul cu doamna Dăncilă şi soţul ei. Concluzia: sunt convins că domnul Dăncilă e cauza pentru care Dragnea e la puşcărie”, a scris Daniel Funeriu, fost ministru al Învăţământului, într-o postare pe Facebook.



„Cred că domnul Dăncilă nu a mai suportat ca soţia sa să fie umilită de Dragnea şi a împiedicat-o să dea ordonanţa salvatoare. Nu îmi e deloc jenă să afirm că, dacă e aşa, domnul Dăncilă e un soţ bun”, a mai scris Funeriu.



Funeriu se referă la un interviu video lansat înainte de turul doi de duminică, în care soţul fostului premier şi actualului lider al PSD, candidatul la prezidenţiale Viorica Dăncilă, povesteşte cum şi-a cunoscut soţia şi care este relaţia sa cu aceasta.



„Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată (s-o prezinte părinţilor – n.r.). Pentru că era o fată de oraş, venită de la oraş şi am dus-o cu trenul. Şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieşit părinţii la poartă. „Tata, mama, vă prezint viitoarea mea soţie”, a povestit soţul Vioricăi Dăncilă într-un fragment de interviu postat joi seară pe pagina de Facebook a PSD.



„Cel mai mult am fost încântat că s-a adaptat condiţiilor de la ţară. În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu m-a tras deoparte şi a zis: „Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineaţă măcănitul raţelor?” – „Stai liniştit, tată, că o să vezi că da”, a mai relatat Cristinel Dăncilă, soţul prezidenţiabilei PSD.